Le home cinéma 5.1 Sony BDV-E4100 à 249 euros

Tapez des barres

Un système complet et autonome

Modifié le 18/07/2018 à 15h43

Hier, nous vous proposions de découvrir une très jolie réduction sur la barre de son Samsung HW-J355 , mais aujourd'hui nous passons à la vitesse supérieure avec un ensemble home cinéma 5.1 que vous pourrez trouver chez Cdiscount. Connu sous le nom barbare de BDV-E4100, ce home cinéma de marque Sony voit son prix descendre à 249 euros au lieu de 450 euros.Vous pourrez donc économiser un tout petit peu plus de 200 euros pour ce produit vendu et expédié par Cdiscount, qui bénéficie en plus de la livraison gratuite. A noter que les expéditions débuteront le 20 juillet prochain. Et si vous êtes étudiant, bonne nouvelle, vous pourrez bénéficier de 10% supplémentaire en suivant les instructions présentes sur cette page Le home cinéma BDV-E4100 est composé de plusieurs éléments qui vous permettront de profiter d'un son 5.1 dans votre salon. Vous pourrez compter sur deux hauts parleurs principaux, deux hauts parleurs pour les canaux surround, un haut parler central et un caisson de basse pour une puissance totale de 1000 W. Ce home cinéma est aussi livré avec son lecteur Blu-ray pour une expérience cinématographique complète.Côté fonctionnalité, vous pourrez compter sur l'amplification des basses, un upscaling en 1080p pour les films, et le touyt s'avère compatible avec de formats audio, vidéo et photo, ainsi qu'avec les principaux décodeurs DTS et Dolby Digital.