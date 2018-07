La barre de son Bluetooth Samsung HW-J355 à 70 euros

Des barres (de son) frère

Monte le son garçon

Modifié le 17/07/2018 à 16h39

Afin de bénéficier de cette fort belle promotion, c'est chez Cdiscount que vous devrez vous rendre. La plateforme de vente en ligne vous propose en effet une grosse promotion sur la barre de son Samsung HW-J355 qui voit son prix passer de 200 à 99 euros pendant les soldes. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, vous pourrez faire baisser le prix de 30 euros supplémentaires grâce à une offre de remboursement mise en place par Samsung, qui cure jusqu'au 28 aout prochain.Vous pourrez trouver toutes les informations relatives à cette offre en allant visiter cette page . Pour le reste, sachez que ce produit est bien évidemment neuf, qu'il est vendu et expédié par Cdiscount et que vous pourrez bénéficier de la livraison gratuite. Les expéditions auront cependant lieux à partir du 19 juillet prochain.La barre de son HW-J355 se compose de deux éléments. Une barre équipée de deux hauts parleurs ainsi qu'un caisson de basse pour une puissance totale de 120 W. Le tout bénéficie d'une spatialisation 2.1, s'avère compatible avec le DTS Digital Surround, le 3D sound ainsi que le Dolby 2 ch. Un nombre important de formats audios sont (MP3, OGG, WAV, AAC ou WMA) sont aussi supportés par cette barre de son.Capable de se connecter en Bluetooth à vos appareils, afin d'éliminer les fils disgracieux, cette barre de son dispose aussi de plusieurs connectiques (USB, optique, jack, etc). Elle dispose en outre d'une application dédiée qui vous permettra de la contrôler très simplement grâce à votre mobile.