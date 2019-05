COMPUTEX 2019 - Intel en dit plus sur son projet Athena visant les ordinateur portables

Intel vise une autonomie moyenne d'une journée quelque soit l'usage

Un PC plus connecté et polyvalent

Source : Windows Central

Profitant de sa présence au COMPUTEX 2019 a donné quelques détails supplémentaires sur le «», son initiative censée proposer desà l'industrie informatique pour la conception des futursIntel a désormais une version 1.0 de ses(Key Experience Indicators), transmis aux différents constructeurs et se concentrant sur quelques points clés, le principal étant l'des machines.Le constructeur vise un objectif deet de. Intel souhaite que les possesseurs d'ordinateurs portables puissent enfin bénéficier d'une journée d'autonomie «», avec l'utilisation de plusieurs applications, la consultation des réseaux sociaux ou encore de la messagerie.Larapide devra être intégrée, avec quatre heures d'autonomie pour seulement 30 minutes de charge, et laaméliorée, avec une sortie de veille en moins d'une seconde.La connectivité est aussi un point développé dans le «». Intel souhaite proposer aux futures machines du, duet uneen option pour les utilisateurs les plus nomades.Enfin Intel donne quelques conseils à ses partenaires pour le, et recommande l'ajout d'unentre 12 et 15 pouces, des bordures fines et la possibilité d'interagir avec la dalle grâce à un stylet.L'Acer Swift 5, le Dell XPS 13“ 2 en 1, le HP Envy 13” Wood Series et le Lenovo Yoga S940 seront les premiers ordinateurs àet d'autres machines devraient s'ajouter à la liste tout au long de l'année 2019. Intel certifiera les appareils, mais sans le préciser explicitement au client final.