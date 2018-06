Computex 2018 : que retenir de cette première journée ?

Un rendez-vous à ne pas manquer



Des annonces de Qualcomm et de Asus le 5 juin 2018

C'est le cas d'Intel avec le Core i7 8086K et son nouveau processeur 28 cœurs 5GHz. Mais également de Qualcomm ou encore d'Asus.Depuis 2003 et sa toute première édition, le Computex réunit les plus grosses marques d'informatique durant une semaine à Taiwan.Cette année, lors du premier jour du salon, nous avons eu le droit à des annonces de la part d'Intel, de Qualcomm et d'Asus. Et ce n'est que le début.Pour fêter comme les 50 ans de la marque et les 40 ans de son 8086,et l'officialise au Computex. Il s'agit du premier processeur de 5GHz. Lors de sa présentation, Intel a donné toutes les informations à propos de sa puce. Il s'agit d'un processeur de génération Coffee Lake gravé en 14nm. Il dispose de six cœurs cadencés à 4GHz et pouvant atteindre 5GHz en mode turbo.Hier, Qualcomm et Asus ont également présenté de nouveaux projets.Pour Qualcomm, il s'agit du. Ce processeur n'équipera d'ailleurs aucun smartphone mais uniquement des PC dit «» de Microsoft. Il est basé sur une gravure 10nm et équipé d'un modem X20 pour lui assurer la connectivité. Qualcomm annonce d'ailleurs des performances supérieures de 30% avec 20% d'autonomie en plus.Pour finir sur les annonces clés du premier jour, Asus a. Le Zenbook Pro 15 a la spécificité de présenter un écran en guise de TouchPad tandis que le Zenbook S se positionne comme l'ultraportable le plus léger - avec une épaisseur de 12,9mm pour un poids de 1 kg - pour un écran de 13.3 pouces.Soyons à l'écoute des prochaines journées de ce salon et des annonces qui seront faites par les marques.