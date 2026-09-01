Le Monténégro séduit de plus en plus de voyageurs français entre Kotor, Budva et le parc national de Durmitor. Le pays n'étant pas encore intégré au roaming européen "comme à la maison", utiliser son forfait mobile classique reste risqué côté facture. Une eSIM, carte SIM dématérialisée à installer dans le smartphone, permet d'activer un forfait data local en quelques minutes et d'éviter toute mauvaise surprise.
Entre les remparts de Kotor, les plages de Budva et les montagnes du Durmitor, le Monténégro s'impose comme une destination montante en Europe du Sud-Est. Bien que son adhésion complète au roaming européen soit annoncée à terme, elle n'est aujourd'hui pas encore effective, ce qui expose les voyageurs français à des frais de data classiques hors forfait. Les cartes eSIM de voyage permettent de contourner ce problème simplement, avec un forfait acheté en ligne et activé avant le départ ou à l'arrivée. Ce guide passe en revue six fournisseurs de référence : Saily, Holafly, Ubigi, Airalo, GigSky et GoMoWorld.
L'eSIM, c'est quoi ?
Une eSIM est une carte SIM numérique déjà intégrée dans le téléphone : au lieu d’insérer une carte physique, on ajoute un profil mobile qui permet de se connecter au réseau du pays visité et de profiter d’un forfait data local.
Pourquoi choisir une eSIM au Monténégro ?
Voyager au Monténégro avec son forfait mobile français expose à des frais d'itinérance parfois élevés : chez certains opérateurs, la data hors forfait peut dépasser 13 €/Mo sans option dédiée, et les pass voyage disponibles restent souvent limités en volume de data par rapport aux besoins d'un séjour actif.
Les cartes SIM locales prépayées, proposées par des opérateurs comme Crnogorski Telekom, m:tel ou One, restent une alternative économique, mais impliquent de trouver un point de vente sur place et de vérifier la compatibilité du téléphone.
Les eSIM de voyage apportent une solution plus souple : un profil mobile numérique acheté en ligne, activé via QR code ou application, qui prend en charge la data pendant que la ligne française reste disponible pour les appels et SMS importants.
- Plus de 200 destinations disponibles
- VPN gratuit intégré
- Des forfaits 7 et 30 jours avec data variable
- Une quantité de data limitée sur certaines offres
- Plus de 200 destinations disponibles
- VPN gratuit intégré
- Des forfaits 7 et 30 jours avec data variable
- Une quantité de data limitée sur certaines offres
- Plus de 200 destinations disponibles
- Des forfaits ponctuels, mensuels et annuels pour plus de flexibilité
- La possibilité de recharger même sans connexion internet
- Une quantité de data limitée sur les offres ponctuelles
- Des offres non compatibles avec l'Apple Watch
- Plus de 200 destinations disponibles
- Des forfaits ponctuels, mensuels et annuels pour plus de flexibilité
- La possibilité de recharger même sans connexion internet
- Une quantité de data limitée sur les offres ponctuelles
- Des offres non compatibles avec l'Apple Watch
- Plus de 250 destinations disponibles
- Des forfaits avec une durée de validité au jour près
- Des données illimitées sur la majorité des offres
- Un prix plus élevé en raison des données illimitées
- Plus de 250 destinations disponibles
- Des forfaits avec une durée de validité au jour près
- Des données illimitées sur la majorité des offres
- Un prix plus élevé en raison des données illimitées
Les meilleurs forfaits eSIM pour le Monténégro en 2026
- Pour un city-trip malin : Saily, le meilleur rapport qualité-prix pour explorer Kotor et sa vieille ville.
- Pour un road trip le long du littoral : Ubigi, la connectivité fiable pour vous guider de Kotor à Ulcinj.
- Pour le streaming sur la plage : Holafly, l'internet généreux pour ne rien rater à Budva ou Sveti Stefan.
- Pour une escapade de dernière minute : Airalo, l'activation la plus simple avant de poser vos valises à Tivat.
- Pour un tour des Balkans : GigSky, l'eSIM unique pour un voyage combinant le Monténégro et ses voisins.
- Pour les zones plus reculées : GoMoWorld, l'alternative simple pour rester connecté lors de randonnées dans le parc national du Durmitor.
|Fournisseur
|Positionnement global
|Atout principal au Monténégro
|Profils visés
|Data / durée typiques
|Appels classiques
|Simplicité d'activation
|Saily
|eSIM voyage récente (NordVPN)
|Bon rapport qualité-prix, dès 3,39 $/Go/7j
|City-trip, courts séjours
|1 Go à illimité, 7–15 jours
|Data uniquement
|QR code / app, très simple
|Holafly
|Data généreuse / illimitée
|Couverture la plus large (3 opérateurs)
|Gros consommateurs data, familles
|Illimité dès 5,90 €/jour
|Data uniquement
|QR code / app, support FR
|Ubigi
|eSIM « pro »
|Illimité dès 26 €/7j, 2 opérateurs
|Business, voyageurs fréquents
|Illimité 7 jours et +
|Data principalement
|App dédiée, un peu technique
|Airalo
|Grand catalogue local/régional
|Illimité 3 jours dès 20,50 $, plans Balkans
|Backpackers, road trip régional
|3 jours à 30 jours
|Data + VoIP
|App très répandue
|GigSky
|Simple et fiable
|Bonne couverture zones touristiques
|Vacances classiques
|Volumes standards
|Data uniquement
|App/QR code
|GoMoWorld
|Multi-pays Balkans
|Dès 3,99 €, combinable avec pays voisins
|Road trips Balkans
|Variable selon pays
|Data
|App unique multi-pays
🥇 1. Saily : la meilleure eSIM pour voyager au Monténégro ?
Pour le Monténégro, Saily propose des forfaits locaux à partir d'environ 3,39 $ pour 1 Go sur 7 jours, ainsi que des offres illimitées dès environ 41 $ pour 15 jours, adaptées aussi bien à un city-trip à Kotor qu'à un séjour balnéaire plus long sur la Riviera monténégrine.
- flag_circle200 destinations
- card_travelForfaits 7, 15, 30, 90, 180 ou 365 jours
- add_shopping_cartRecharge disponible
- devicesCompatible iOS et Android
- pin_dropForfait Monde et packs multi-destinations
Pourquoi choisir cette eSIM ?
Saily s'adresse aux voyageurs qui veulent une mise en route rapide avant leur départ pour le Monténégro : interface épurée, sélection directe de la destination et activation en quelques minutes. Pour un séjour d'une à deux semaines entre Kotor, Budva et les fjords de la baie, les forfaits couvrent bien les usages courants (GPS, réseaux sociaux, messagerie).
✅ Points forts
- Couverture internationale étendue et offres multi-destinations, avec un forfait dédié au Monténégro intégré à un catalogue plus large.
- Fonctions de cybersécurité rares sur le marché des eSIM, issues de l'écosystème NordVPN.
- Forfaits prépayés flexibles avec plusieurs durées et volumes de data, à des tarifs d'entrée accessibles.
❌ Points faibles
- Volumes de données parfois limités selon la destination et le profil d'usage.
- Qualité de connexion dépendante des opérateurs partenaires locaux, avec des performances variables entre zones urbaines et rurales.
Notre avis pour un voyage au Monténégro
Pour un voyage centré sur Kotor et la côte, Saily coche les cases essentielles : configuration simple, forfaits lisibles et data suffisante pour un usage de voyage standard. C'est une solution pertinente si tu veux t'épargner la recherche d'une SIM locale à l'arrivée, en particulier pour un court séjour.
Ce qu'il faut retenir pour un voyage au Monténégro :
- Une eSIM simple à configurer, bien adaptée à un premier voyage au Monténégro.
- Des forfaits pratiques pour un séjour d'une à deux semaines sur la côte.
- Un bon compromis entre simplicité, sécurité et maîtrise du budget data.
🥈 2. Ubigi : une eSIM Monténégro pour les voyageurs fréquents et pros
Pour le Monténégro, Ubigi propose des forfaits illimités à partir d'environ 26 € pour 7 jours, avec une couverture s'appuyant sur les réseaux MTEL et One, un choix pertinent pour les déplacements professionnels à Podgorica ou les voyageurs qui reviennent régulièrement dans les Balkans.
- flag_circle+200 destinations
- card_travelForfaits ponctuels, mensuels et annuels. De 1 Go à données illimitées
- add_shopping_cartRecharge disponible sans données restantes ou accès WiFi
- devicesCompatible iOS, Android et Windows
- pin_dropForfait Monde et packs multi-destinations
Pourquoi choisir cette eSIM ?
Ubigi convient si vous cherchez une solution robuste, proche d'un opérateur traditionnel, avec une bonne visibilité sur la couverture. L'application permet de suivre facilement la consommation et de recharger un plan pour le Monténégro ou une autre destination.
✅ Points forts
- Positionnement « pro » : plans clairs, bonne qualité de réseau sur deux opérateurs locaux.
- eSIM réutilisable dans plusieurs pays, gestion simple des recharges dans l'app.
- Forfaits adaptés aux séjours business ou aux voyages fréquents dans la région.
❌ Points faibles
- Offre moins « grand public » que certaines apps très simplifiées.
- Moins axée sur la « data illimitée » à très bas prix que certains concurrents.
Notre avis pour un voyage au Monténégro
Ubigi est une bonne option pour un séjour professionnel à Podgorica ou pour les voyageurs qui enchaînent plusieurs pays des Balkans. Pour un unique voyage touristique, d'autres apps plus grand public peuvent sembler plus simples au premier abord.
Ce qu'il faut retenir pour un voyage au Monténégro :
- Une eSIM solide, bien adaptée aux déplacements pros.
- Des forfaits clairs, avec une bonne couverture réseau.
- Idéal si vous voulez réutiliser la même eSIM sur plusieurs voyages dans les Balkans.
🥉 3. Holafly : l'eSIM Monténégro pour une grosse consommation de data
Au Monténégro, Holafly met en avant une couverture particulièrement large grâce à des accords avec les trois principaux opérateurs du pays (MTEL, One et Crnogorski Telekom), avec des forfaits illimités dès environ 5,90 € par jour, adaptés aux séjours de quelques jours à plusieurs semaines.
- flag_circle258 destinations
- card_travelForfaits de 1 à 90 jours, Forfait monde 7, 10, 15, 20 et 30 jours
- add_shopping_cartPas besoin de recharger grâce aux données illimitées
- devicesCompatible iOS, Android et Windows
- pin_dropForfait Monde, par continent et packs multi-destinations
Pourquoi choisir cette eSIM ?
Holafly est intéressant si vous voulez arrêter de compter les Go pendant un séjour au Monténégro, notamment pour partager beaucoup de photos et vidéos depuis Budva ou Sveti Stefan. La tarification par durée est simple à comprendre, et le support est disponible en continu.
✅ Points forts
- Forfaits très généreux en data, parfois présentés comme « illimités », avec une couverture réseau parmi les plus larges du pays.
- Tarification par durée facile à comprendre, sans gestion complexe de petits volumes.
- Support client réactif et documentation claire.
❌ Points faibles
- Politique d'usage raisonnable (fair use) sur certaines offres « illimitées », avec possible réduction de débit en cas de consommation très élevée.
- Forfaits souvent moins compétitifs pour les petits consommateurs de data ou les très courts séjours.
Notre avis pour un voyage au Monténégro
Pour un séjour balnéaire prolongé sur la Riviera monténégrine où l'on partage beaucoup de contenu, Holafly est une option confortable, d'autant que sa couverture multi-opérateurs limite le risque de zones blanches. Moins pertinent pour un usage très léger ou un week-end express.
Ce qu'il faut retenir pour un voyage au Monténégro :
- Une eSIM à privilégier si vous consommez beaucoup de data.
- Une couverture réseau particulièrement large dans le pays.
- Moins intéressante pour les profils économes en data ou les séjours très courts.
4. Airalo : une eSIM Monténégro dans un catalogue très fourni
Pour le Monténégro, Airalo propose notamment un forfait illimité dès environ 20,50 $ pour 3 jours sur le réseau MTEL en 4G, ainsi que des plans régionaux Balkans couvrant aussi la Croatie, l'Albanie ou la Serbie, pratiques pour un itinéraire combinant plusieurs pays de la région.
- flag_circlePlus de 200 destinations
- card_travelForfaits 7, 15, 30, 60, 90, 180 ou 365 jours
- add_shopping_cartRecharge disponible
- devicesCompatible iOS et Android
- pin_dropForfait Monde et packs multi-destinations
Pourquoi choisir cette eSIM ?
Airalo convient aux voyageurs qui aiment ajuster précisément leur forfait à la durée et à l'intensité d'usage, notamment pour un court séjour à Kotor ou un road trip élargi aux pays voisins via les plans régionaux.
✅ Points forts
- Très grand choix de forfaits locaux et régionaux, dont plusieurs plans dédiés au Monténégro et aux Balkans.
- Granularité des offres : possibilité de choisir précisément data et durée.
- Application largement adoptée, expérience utilisateur éprouvée.
❌ Points faibles
- Abondance de plans qui peut dérouter les utilisateurs peu à l'aise avec la comparaison d'offres.
- Forfaits majoritairement orientés data : les appels classiques restent à gérer via VoIP.
Notre avis pour un voyage au Monténégro
Pour un voyage combinant Monténégro et Balkans voisins, Airalo est particulièrement intéressant grâce à ses plans régionaux. Pour un séjour bref et uniquement monténégrin, le forfait illimité 3 jours est également très pratique.
Ce qu'il faut retenir pour un voyage au Monténégro :
- Une eSIM très flexible, avec de nombreuses combinaisons data/durée.
- Idéale si vous voyagez aussi dans d'autres pays des Balkans.
- À privilégier pour les voyageurs à l'aise avec la comparaison d'offres.
5. GigSky : une eSIM simple et fiable pour un séjour au Monténégro
Au Monténégro, GigSky met en avant des forfaits data couvrant les zones urbaines et touristiques du pays, une solution pratique pour un itinéraire incluant Kotor, Budva ou Cetinje, avec une activation classique via application ou QR code.
- flag_circle200 destinations
- card_travelForfaits 7, 15, 30 et 90 jours, Forfait Avion 1 jour
- add_shopping_cartRecharge disponible
- devicesCompatible iOS et Android
- pin_dropForfait Monde, Région, Croisière
Pourquoi choisir cette eSIM ?
GigSky convient aux voyageurs qui veulent une solution simple à comprendre et déjà présente dans beaucoup de pays, sans entrer dans des détails techniques.
✅ Points forts
- Présence dans de nombreux pays, pratique pour les voyageurs qui utilisent déjà GigSky ailleurs.
- Forfaits pensés pour un usage « voyage » standard, faciles à lire.
- Application unique pour gérer ses eSIM sur différentes destinations.
❌ Points faibles
- Moins de granularité que certains concurrents très « catalogue » comme Airalo.
- Forfaits parfois moins optimisés pour les très gros consommateurs de data.
Notre avis pour un voyage au Monténégro
GigSky est un bon choix pour un séjour touristique classique sur la côte monténégrine, si vous ne voulez pas passer trop de temps à comparer des dizaines de plans.
Ce qu'il faut retenir pour un voyage au Monténégro :
- Une eSIM fiable et simple pour un séjour touristique classique.
- Des forfaits adaptés à un usage courant.
- Intéressante si vous utilisez déjà GigSky dans d'autres pays.
6. GoMoWorld : une eSIM pratique pour le Monténégro… et les Balkans
Pour le Monténégro, GoMoWorld propose des forfaits data à partir de 3,99 €, une option pertinente pour ceux qui combinent le pays avec d'autres destinations des Balkans (Croatie, Albanie, Serbie) au cours du même voyage.
- flag_circle203 destinations
- card_travelForfaits ponctuels 7, 15 ou 30 jours
- add_shopping_cartRecharge disponible
- devicesCompatible iOS et Android
- pin_dropPas de pack multi-destinations
Pourquoi choisir cette eSIM ?
GoMoWorld est à considérer si le Monténégro n'est qu'une étape d'un itinéraire plus large dans les Balkans, avec une application unique pour gérer plusieurs pays.
✅ Points forts
- Très bonne logique multi-pays : pratique pour les road trips dans les Balkans.
- Gestion centralisée dans une seule application.
- Forfaits adaptés aux courts et moyens séjours, avec un tarif d'entrée accessible dès 3,99 €.
❌ Points faibles
- Moins ciblé sur l'optimisation spécifique Monténégro que certains concurrents très focalisés sur le pays.
- Peut sembler « trop large » si le voyage se limite uniquement au Monténégro.
Notre avis pour un voyage au Monténégro
GoMoWorld a du sens si vous envisagez un itinéraire combinant le Monténégro et d'autres pays des Balkans. Pour un séjour exclusivement monténégrin, d'autres eSIM plus focalisées peuvent offrir des plans plus spécifiques.
Ce qu'il faut retenir pour un voyage au Monténégro :
- Une eSIM à envisager si le Monténégro fait partie d'un voyage multi-pays dans les Balkans.
- Pratique pour centraliser plusieurs destinations dans une seule application.
- Moins optimisée pour un voyage limité au seul Monténégro.
Entre remparts vénitiens, plages adriatiques et sommets du Durmitor, le Monténégro se découvre confortablement avec une eSIM de voyage, en attendant une éventuelle intégration complète au roaming européen. Saily, Holafly, Ubigi, Airalo, GigSky et GoMoWorld couvrent la plupart des besoins : city-trip à Kotor, séjour balnéaire prolongé, déplacement professionnel ou road trip élargi aux Balkans. Le choix dépend surtout du volume de data recherché et de la présence ou non d'autres pays dans l'itinéraire.
Comment avons-nous testé ces eSIM ? Nos critères de sélection
Pour établir ce comparatif d'eSIM pour le Monténégro, nous nous sommes appuyés sur l'expérience accumulée sur d'autres destinations ainsi que sur l'analyse des offres disponibles pour le pays. Nous avons pris en compte la diversité des forfaits (volumes de data, durées de validité), la clarté des conditions d'utilisation et la simplicité d'activation sur smartphone.
Nous avons également vérifié la prise en charge de la destination Monténégro dans chaque application, ainsi que la présence de plans spécifiquement pensés pour le pays ou la région Balkans. Enfin, nous avons tenu compte de la réputation des services, de la qualité de la documentation et du support client proposé aux voyageurs francophones.
- Couverture du Monténégro : présence de forfaits dédiés et compatibilité avec les réseaux MTEL, One et Crnogorski Telekom.
- Volumes de données et durées de validité : offres adaptées aux courts séjours comme aux vacances de une à deux semaines.
- Expérience utilisateur globale : interface, langue, documentation, support client.
- Prix et positionnement : cohérence entre tarif, volume de data et durée de validité.
- Transparence des conditions : clarté sur les offres « illimitées » (fair use), le partage de connexion et les recharges.
- Simplicité d'activation et d'utilisation : installation via app ou QR code, avant le départ ou à l'arrivée.
FAQ – Tout savoir sur les eSIM au Monténégro
Mon téléphone est-il compatible avec une eSIM pour le Monténégro ?
La plupart des smartphones récents (iPhone, certains Samsung, Google Pixel) intègrent une puce eSIM. Il faut vérifier dans les réglages réseau si une option « Ajouter un forfait mobile » est disponible.
Puis-je conserver ma carte SIM française tout en utilisant une eSIM Monténégro ?
Oui. La ligne française reste active pour les appels et SMS, tandis que l'eSIM prend en charge la data locale, en mode double SIM.
Comment s'active une eSIM pour le Monténégro ?
Après achat en ligne, on ajoute un nouveau forfait mobile, on scanne le QR code fourni ou on suit les instructions de l'app, puis on sélectionne l'eSIM comme source de données. La connexion se fait automatiquement à l'arrivée.
Une eSIM Monténégro permet-elle de passer des appels et d'envoyer des SMS classiques ?
Les eSIM présentées ici sont centrées sur la data. Pour les appels et SMS classiques, il faut passer par la ligne française, la VoIP, ou une SIM locale.
Puis-je utiliser le partage de connexion (hotspot) avec une eSIM Monténégro ?
Généralement oui, mais certaines offres « illimitées » appliquent des limites sur le hotspot ; il est conseillé de vérifier les conditions avant de partir.
Combien de data prévoir pour un séjour d'une semaine au Monténégro ?
Pour un usage classique (GPS, réseaux sociaux, messagerie), 5 à 10 Go par semaine suffisent généralement ; les gros consommateurs viseront un forfait illimité.
Les eSIM de voyage pour le Monténégro sont-elles sécurisées ?
Oui, elles reposent sur les mêmes standards que les cartes SIM classiques, certains fournisseurs ajoutant des briques de cybersécurité supplémentaires.
Que se passe-t-il à la fin de la validité de mon forfait eSIM Monténégro ?
La data n'est plus accessible, mais l'eSIM reste installée : il suffit de racheter un forfait pour prolonger la connexion.
Les eSIM fonctionnent-elles bien lors des déplacements internes au Monténégro (routes de montagne, Durmitor…) ?
Sur les grands axes et le littoral, la couverture des opérateurs partenaires est généralement bonne. Dans les zones montagneuses reculées du Durmitor, la couverture mobile peut être plus limitée quel que soit le type de carte utilisée.
Une eSIM est-elle suffisante lors des grands événements ou de la haute saison touristique à Kotor et Budva ?
Une eSIM de voyage suffit généralement pour le GPS, les réservations et le partage de contenus. En très haute saison, une saturation ponctuelle des réseaux aux heures de pointe reste possible, comme avec toute carte SIM.
Vous comptez voyager dans d’autres pays ? Consultez nos différents comparatifs des meilleures eSIM pour voyager et trouvez le forfait le plus adapté à vos futures destinations.
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