Voyager au Monténégro avec son forfait mobile français expose à des frais d'itinérance parfois élevés : chez certains opérateurs, la data hors forfait peut dépasser 13 €/Mo sans option dédiée, et les pass voyage disponibles restent souvent limités en volume de data par rapport aux besoins d'un séjour actif.

Les cartes SIM locales prépayées, proposées par des opérateurs comme Crnogorski Telekom, m:tel ou One, restent une alternative économique, mais impliquent de trouver un point de vente sur place et de vérifier la compatibilité du téléphone.

Les eSIM de voyage apportent une solution plus souple : un profil mobile numérique acheté en ligne, activé via QR code ou application, qui prend en charge la data pendant que la ligne française reste disponible pour les appels et SMS importants.