La plus grande centrale solaire française avec stockage a été mise en service en Outre-Mer

La centrale, qui se situe à 75 kilomètres au nord du chef-lieu Nouméa, est constituée de deux parties dont la première a été inaugurée en 2017.Les 58 000 nouveaux panneaux solaires de l'installation ont été mis en route cette semaine. Avec les éléments déjà installés, la centrale de Boulouparis couvre désormais 35 hectares et affiche une puissance totale de 30 mégawatts, répondant aux besoins de 40 000 personnes. Une capacité importante pour cette collectivité comptant environ 270 000 habitants.La centrale de Boulouparis aura coûté 50 millions d'euros à Total. Le Directeur de l'agence Pacifique de Total Quadran, Stéfan Sontheimer, déclare : «».Le parc n'est pas le plus grand de France, ni d'Europe, cette position revenant à la centrale de Cestas , au sud de Bordeaux, dont le million de panneaux solaires a été inauguré en 2015. Boulouparis fait également pâle figure face aux géants mondiaux, comme le parc solaire inauguré près d'Abu Dhabi en juillet dernier. L'installation de Boulouparis serait toutefois la plus grande de France avec stockage, celui-ci reposant sur des batteries de 10 mégawatts.Stéfan Sontheimer précise : «». Selon lui, la forte disponibilité du foncier et l'importance de l'ensoleillement en Nouvelle-Calédonie offrent des opportunités uniques au territoire.Boulouparis constitue un nouveau pas pour la Nouvelle-Calédonie, qui prévoit d'ici 2030 d'assurer la totalité de sa consommation énergétique publique par des énergies renouvelables. Le député Philippe Gomès a déclaré : «».Actuellement, ces énergies couvrent 12 % de ces besoins. L'objectif ne tient pas toutefois pas compte de l'industrie du nickel, qui occupe 80 % des besoins énergétiques de la collectivité. D'après Les Échos, une nouvelle centrale à gaz doit être ouverte d'ici 2024.