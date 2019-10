Le prix Nobel de chimie attribué à des chercheurs pour leurs travaux sur les batteries au lithium

© Nobel Prize

Après le prix Nobel de physique 2019, divisé en deux , c'est celui de chimie qui s'est vu scindé, en trois parties cette fois. Les trois scientifiques mis à l'honneur recevront donc chacun un tiers des 9 millions de couronnes suédoises (environ 828 000 euros) promises au lauréat.Le prix Nobel de chimie 2019 est donc attribué à l'Américain John B. Goodenough (aucun lien de parenté avec David Goodenough), au Britannique M. Stanley Whittingham et au Japonais Akira Yoshino. Tous trois ont, chacun de leur côté, œuvré pour le développement des batteries « lithium-ion », aujourd'hui largement utilisées dans les téléphones portables, les ordinateurs, ou encore les voitures électriques. L'Académie royale des sciences de Suède a qualifié cette invention de «», en particulier pour sa «».Tout commence dans les années 1970, quand M. Stanley Whittingham cherche à fabriquer un nouveau type de batterie. Ses travaux sont alors financés par... Exxon, géant américain du pétrole. Le scientifique met ainsi au point la première batterie dont l'électrode négative (l'anode) est principalement composée de lithium.Un peu plus tard, c'est John B. Goodenough - 97 ans aujourd'hui, un record pour un lauréat du prix Nobel - qui se penche sur l'amélioration du dispositif. Il s'intéresse alors à l'électrode positive (la cathode) et emploie un oxyde de métal, à la place du sulfure de tantale, utilisé par son prédécesseur. L'astuce permet d'améliorer grandement les performances de la batterie, qui commence à dévoiler son potentiel.Enfin, en 1986, Akira Yoshino, perfectionne l'anode à base de lithium, jusqu'alors particulièrement instable. Pour limiter ce problème, il recourt à du « coke de pétrole », un composant noir, solide et riche en carbone, issu de la transformation des produits pétroliers lourds.Suite des annonces des prix Nobel 2019 ces deux prochains jours, avec ceux de littérature jeudi et de la paix vendredi.