Normandie : la plus grande route solaire du monde est un échec

© Crédits N/A

Un projet ambitieux...

... Mais des résultats médiocres

Une hélioroute 2.0 ?

Panneaux endommagés, performances surestimées, coûts exorbitants : si elle est toujours considérée comme étant la plus grande route solaire du monde, le projet s'avère être un véritable fiasco.Ce premier tronçon test d'un kilomètre, composé de 2 800 mde panneaux photovoltaïques, aura coûté près de 4,7 millions d'euros.Sur le papier, le concept avait de quoi séduire : utiliser l'espace disponible sur les routes de France pour installer des panneaux solaires semblait être une excellente idée. Afin d'évaluer la faisabilité du projet, una donc été installé en 2016 sur la route départementale menant à, dans l'Orne.D'après les calculs préalables, l'aurait dû produire, soit l'équivalent de la consommation électrique d'un secteur d'environ 5 000 habitants.En mettant à profit les milliers de kilomètres de voies routières françaises, le gouvernement espérait ainsi entamer, tout en développant l'énergie solaire sur le territoire.Seulement, malgré toutes ces prévisions optimistes,. La première année suivant son installation, elle n'aura produit que la moitié du rendement attendu, soit. En 2018, la production d'énergie atteignait à peine les 80 000 kWh, pour ne frôler que les: bien en dessous des productions espérées, donc.Il faut dire que le projet débutait déjà avec un handicap : située en Normandie, la ville de Tourouvre-au-PercheDe plus, il semblerait que certains facteurs aient été omis lors du développement de l'normande : en effet, de nombreux tracteurs empruntent régulièrement la départementale. Si les panneaux solaires sont conçus pour supporter le poids des véhicules,, réduisant ainsi drastiquement leurs performances énergétiques.Enfin, un encrassement prématuré de la chaussée, dû aux feuilles mortes et à la circulation, aura eu raison de: les joints se fissurent et les panneaux solaires se décollent, les rendant inutilisables.En mai dernier, de lourds travaux de rénovation ont été entamés pour tenter de lui redonner vie. Certains panneaux solaires trop endommagés pour être réparés ont notamment été retirés, réduisant ainsi la longueur de l'hélioroute àL'entreprise Colas, responsable des travaux, annonçait en juin la poursuite du projet pour deux nouvelles années avec la. De nouveaux panneaux solaires moins sonores et dotés d'une meilleure performance énergétique seront réinstallés surLe département de l'Orne semble croire à cette deuxième version puisqu'il a voté fin juin uneen soutien au projet : affaire à suivre donc, en espérant que les constructeurs aient tiré des leçons de ce premier test controversé.