La route solaire de Tourouvre (Normandie) a 3 ans et doit déjà subir de lourds travaux

Une production d'énergie bien plus faible que prévue

Des travaux visant à redonner un nouvel élan à la route solaire

Source : Ouest France

Le 22 décembre 2016, la premièreau monde voyait le jour à Tourouvre-au-Perche, dans l'Orne. Ségolène Royal, ministre de l'Environnement de l'époque, inaugurait ce tronçon d'environ un kilomètre entièrement équipé depouvant alimenter une ville de 5 000 habitants.Seulement cettenormande au budget de 5 millions d'euros n'a pas tout à fait rempli les objectifs fixés lors de la mise en oeuvre du projet. Le quotidiennous apprend que des travaux sont en cours sur la portion de route.En cause, la faible production d'réalisée au cours de l'année 2018. Seulement 149,4 MWh ont été redistribués, soit 53% de l'estimation réalisée en 2016, notamment à cause de nombreuses interventions réalisées sur l'équipement, mais également de l'encrassement de la chaussée due à la circulation.Des problèmes deont également été signalés par les riverains quand l'allure des véhicules dépasse 50 km/h. La vitesse autorisée avait entre temps été abaissée pour répondre aux plaintes des habitants les plus proches de la voie.Le nombre deva être réduit en conséquence, pour ne plus représenter que 700 mètres de tronçon., la filiale de Bouygues responsable de la conception de cette route solaire, n'a pas encore communiqué le montant total des travaux, qui devraient s'achever au mois de juin prochain.L'entreprise a néanmoins commandé une immense fresque produite par un collectif de grapheurs nantais pour embellir la glissière de sécurité en béton qui longe la route solaire. De quoi redonner des couleurs à un projet aux résultats plus contrastés qu'espérés.