Le Groupe PSA et l'Université d'Orléans s'associent pour expérimenter les énergies du futur

PSA renforce son réseau mondial d'OpenLab

Une plateforme dédiée aux énergies futures

Source : Groupe PSA.

Initié en 2011, cet OpenLab accueillera désormais une plateforme dédiée à la mobilité durable et aux énergies futures : Expl'O Energetics.Fort d'un réseau mondial qui compte aujourd'hui 18 OpenLabs, dont 12 sont situés sur le territoire français, le groupe PSA fait preuve d'une belle volonté en ce qui concerne le développement de partenariats scientifiques susceptibles de porter leurs fruits et d'accroître la capacité du constructeur automobile français à innover. Le fleuron français s'est d'ailleurs déjà bien engagé sur le secteur des véhicules autonomes en débutants ses essais en Chine en janvier dernier Dans cette optique, le groupe PSA vient d'annoncer le renouvellement pour 4 ans du contrat de l'OpenLab Energetics avec l'Université d'Orléans. Créé en 2011 dans le but de rechercher des solutions pour réduire les émissions de COen misant sur les filières énergétiques alternatives et en tentant d'augmenter l'efficacité des systèmes de propulsion, cet OpenLab accueille désormais une nouvelle plateforme innovante : Expl'O Energetics.Inaugurée le 6 mai, cette nouvelle plateforme nommée Expl'O Energetics est purement expérimentale. Elle vise à étudier et rechercher des solutions de mobilité durable grâce aux énergies futures. Avec un budget de 2 millions d'euros sur 4 ans, le groupe PSA entend entamer des recherches pour répondre aux enjeux de notre époque qui se traduisent principalement via le sujet du dérèglement climatique, une problématique omniprésente aujourd'hui chez les constructeurs automobiles.À l'occasion de cet événement, Éric Lailliard, le Directeur scientifique du groupe PSA s'est exprimé en mettant justement en avant ce défi climatique : «».De son côté, Ary Bruand, Président de l'Université d'Orléans, s'est montré très enthousiaste du renouvellement de ce partenariat : «».