Electricité : vers une hausse des prix en 2019 ?

Vers une hausse de l'électricité en 2019 ?

En cause, la concurrence et la régulation des prix sur le marché de l'électricité

Alors que la France traverse une crise avec les gilets jaunes qui manifestent leur colère contre la hausse des prix du carburant, les taxes et un pouvoir d'achat toujours plus faible (entre autres), voilà une nouvelle qui risque de faire grand bruit. En effet, selon le CLEEE,pourraient bien grimper en flèche dans quelques semaines.Selon les calculs effectués par l'organisation, «». Le CLEEE évoque ainsi un surcoût de 1,47 milliard d'euros pour l'année 2019, avec de fortes chances que. Le comité annonce également que personne ne devrait être épargné par cette hausse, qui touchera donc les particuliers, les professionnels et les industriels.Une hausse de tarif qui serait due notamment à une demande de 132,93 TWh de la part des concurrents d' EDF , via l'Accès Régulé à l'Elecricité Nucléaire Historique, plafonné à 100 TWh. Un MWh dont le prix est actuellement fixé à 42 euros, et. À noter que, toujours selon le CLEEE, les clients EDF seront également concernés par la hausse, puisque le groupe a l'obligation, dans son tarif réglementé comme dans ses offres de marché, de répliquer dans ses prix les obligations de ses concurrents.Après les carburants, l'électricité pourrait donc être la prochaine victime du fastidieux système de fixation de son prix, qui mélange des tarifs régulés et des prix de marché de gros, en hausse depuis un an. Verdict dans quelques semaines, donc.