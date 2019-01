EDF veut être le leader européen de la fourniture de courant aux véhicules électriques

Les ambitions élevées d'EDF

a choisi le mercredi 10 octobre pour faire part de son objectif de devenir l'énergéticien. Un plan majeur pour le numéro un mondial des énergies bas carbone qui entend à la fois devenir le 1fournisseur en électricité pour véhicules électriques, le 1exploitant de bornes électriques et le leader européen du, qui permet d'optimiser la consommation de plusieurs bornes dites « intelligentes » en même temps. EDF surfera donc bien sur la vague de la mobilité électrique.Après le Plan Solaire en décembre 2017 et le Plan Stockage Electrique en mas 2018, EDF a dévoilé son troisième plan en faveur de la transition énergétique. Conscient des enjeux environnementaux et de la croissance potentielle de la mobilité électrique, le groupe entend bien devenir la référence en la matière.En 2022, EDF compte fournir en électricité pas moins de 600 000 véhicules électriques en France, au Royaume-Uni, en Italie et en Belgique, soit 30% de parts de marché. Pour cela, l'établissement public proposera des offres dans chacun de ces pays, avec la fourniture d'électricité bas carbone, une solution de recharge pour celles et ceux qui disposent d'une place de parking, ainsi qu'une optimisation de l'usage et de la batterie du véhicule.Outre la fourniture de « jus » pour les véhicules, EDF veut être le premier exploitant de réseau de bornes électriques. Le groupe en exploite déjà 5 000 rien qu'en France grâce à sa filiale francilienne Sodetrel. D'ici 2022, ce sont 75 000 bornes qui seront déployées, et 250 000 seront accessibles en interopérabilité à ses clients en Europe.Enfin, EDF veut être le leader du smart charging. Dès 2020, 4 000 bornes intelligentes seront réparties en grande partie en France et au Royaume-Uni. Celles-ci permettront, lors des périodes de forte consommation, d'utiliser la batterie d'un véhicule électrique pour contribuer au bon équilibre des réseaux.Avec ce plan d'envergure, Jean-Bernard Lévy, le président directeur général d'EDF, espère qu'