Engie et GreenYellow s'associent pour booster l’énergie issue du photovoltaïque en France

Des objectifs élevés, des investissements prometteurs

100 MWc correspondent à près de 300 affaires de 300 kWc. Le Watt-crête est l'unité de mesure de la puissance d'une installation photovoltaïque par unité de temps. Le Watt-crête correspond à la puissance électrique de 1 Watt, sous conditions d'un bon ensoleillement et d'une orientation optimale des panneaux.

Le 17 octobre, le mastodonte industriel énergique françaiset, une filiale du groupe Casino, ont officialisé la création d'une toute nouvelle société,, qui a l'ambition de devenir l'acteur référent en matière d'à destination des entreprises et des collectivités territoriales. Le siège de l'entreprise est installé là où le soleil est aussi présent qu'un arbre dans une forêt, Marseille. Mais elle disposera aussi d'antennes à Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Valence et Avignon.Pour atteindre son objectif fixé à 100 MWc* par an, Reservoir Sun entend investir 100 millions d'euros, chaque année, sur le marché des installations photovoltaïques de moyenne capacité pour fournir une énergie verte et locale. La société compte utiliser les surfaces dites « fatales », c'est-à-dire les toitures et parkings.L'association d'Engie et de GreenYellow, qui a été approuvée par les autorités européennes de régulation de la concurrence, mais aussi par les partenaires sociaux, démontre que les entreprises françaises de premier plan prennent désormais à bras-le-corps la question de la consommation énergique propre.