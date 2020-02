Sol Republic annonce Amps Air +, ses intras avec annulation active de bruit

© Sol Republic

Dans la norme, la petite touche de design en plus

Une fiche technique correcte

Source : MajorHifi

Après des Amps Air 2.0 passés plus que discrètement dans l'Hexagone, le constructeur annonce l'arrivée des Amps Air +, qui embarquent la très prisée technologie de réduction de bruit active.Si leur forme générale n'a rien de bien atypique, restant semblable au design que l'on retrouve avec des dizaines de produits, tels que les Jabra 75 T , les Amps Air + combinent une surface texturée avec un dos en métal, une différence suffisamment importante pour ne pas les laisser au rang des produits anonymes.Évidemment, la fonctionnalité remarquable de ces écouteurs est la réduction de bruit active. La marque n'est pas extrêmement loquace à ce sujet, et nous ne savons ni s'il s'agit d'une réduction de bruit hybride (avec un micro à l'extérieur, un à l'intérieur), ni si cette réduction possède plusieurs modes d'intensité. En revanche, il y aura bien un mode Hearthrough (retour des sons extérieurs).La partie sonore de ces Amps Air + est assurée par un transducteur dynamique de 9,2 mm, un diamètre conséquent pour un produit de ce genre (généralement autour des 6 mm). La puce Bluetooth utilisée est une version 5.0, ce qui ne veut pas dire grand-chose en l'état, d'autant qu'aucun codec n'est précisé.Les nouveaux intras de Sol Republic s'arrogent la certification IPX4, habituelle dans cette gamme de prix mais toujours bonne à prendre, ce qui leur permet de résister à tous types de projections d'eau.L'autonomie annoncée est également plus que correcte : six heures avec ANC, huit heures sans. La boite de recharge, de taille moyenne (il y a plus compact), permet d'apporter 2,5 cycles supplémentaires. Le recharge complète prend quant à elle deux heures pour les écouteurs, et seulement une heure et demie pour le boitier. Ce dernier est équipé d'un port USB-C, mais n'intègre malheureusement pas l'induction.Annoncés à 200 $, les Sol Republic Amps Air + s'attaquent à une gamme de prix extrêmement concurrentielle. Ces petitsseront disponibles en noir, champagne, et gris acier. S'il n'est pas impossible de les voir débarquer sur le marché français, ils risquent toutefois d'arriver par le biais de petits canaux de distributions isolés.