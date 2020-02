House Of Marley Redemption ANC : des true Wireless ANC en mode éco-responsable

© House Of Marley

Eco-responsable = un placage de bambou ?

Dans la bataille de l'ANC

Les héritiers du feun'ont peut-être pas le talent du papa, mais savent plutôt bien exploiter son image. C'est d'ailleurs plus ou moins dans cette idée que la marque House Of Marley a été créée, il y a maintenant dix ans. Néanmoins, réduire le constructeur à une simple utilisation du nom serait franchement réducteur, au regard du design et de l'utilisation des matériaux atypiques, que l'on retrouve dans ses casques et enceintes.Premier point, la marque s'auto-proclame « Eco-responsable », ce qui veut un peu tout et rien dire suivant les choix marketing réalisés. À première vue on pourrait croire que cet aspect s'arrête à l'utilisation de bambou à des fins cosmétiques, mais House Of Marley utilise aussi en grande partie du silicone issu de matériaux recyclés pour ses écouteurs. La boite de charge est quant à elle mélange également bambou et un composite de bois et de fibre de plastique. Cette touche boisée n'empêche pas les écouteurs d'être certifiés IPX4, leur conférant une résistance à tout type de projections d'eau.Passée la petite touche végétale, le design est finalement assez commun, reprenant une structure à tige ainsi qu'une canule (embout plastique) légèrement inclinée. La boite de recharge est elle-aussi assez classique mais visiblement pas trop volumineuse (moins que celle d'un Sony WF-1000Xm3 en tous cas). Merci la modernité, son branchement est en USB-C. Aucun mot en revanche au sujet d'une éventuelle technologie à induction (recharge sans-fil).Annoncés pour 200 $, ce qui devrait correspondre, chez nous, à des tarifs aux alentours de 200 ou 220 ‎€, les Redemption ANC s'établissent dans une tranche de prix très concurrentielle. En effet, à ce tarif cohabitent déjà les très réussis Track Air + de Libratone ou encore les 1More True Wireless ANC, tandis qu'un peu plus haut, on retrouve les 1000Xm3 de Sony ou les Airpods Pro d'Apple Les écouteurs utilisent une très classique puce Bluetooth 5.0. Ils annoncent une autonomie en simple charge entre cinq heures (avec ANC ou retour sonore) et sept heures (sans ANC), et entre 20 heures et 28 heures en comptant la recharge par boitier. Pour que la fête soit totale, les Redemption ANC profiteront d'une technologie de recharge rapide avec deux heures de fonctionnement pour 15 minutes de charge.Si la marque ne met pas plus en avant que cela la partie sonore, si ce n'est par un bien brumeux «» et l'habituel triptyque vide «», on remarque tout de même la présence de transducteurs dynamiques avec membrane de 8,6 mm de diamètre, ce qui est bien plus important que la moyenne de ce genre de produits.Les écouteurs utilisent deux microphones par côté, topologie qui devrait servir à la fois pour la réduction de bruit active, l'isolation de la voix lors des appels, mais également pour le retour sonore des bruits extérieurs.Les Redemption ANC semblent donc être un produit sympathique sur le papier, mais il devront tout de même dévoiler un peu plus que leur texture en bambou pour nous convaincre.