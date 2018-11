Sony sort enfin ses écouteurs sport et étanches sans fil

Une bonne autonomie, mais un prix qui pique

Sportif du dimanche, amateur de piscine ou jogger assidu, les nouveauxsont faits pour vous. Dotés d'un maintien à toute épreuve et sans fil, ils sont étanches (classés IPX8) et peuvent descendre jusqu'à 2 mètres de profondeur, même dans l'eau de mer. Vous pourrez profiter de votre meilleure musique en Bluetooth ou alors via sa mémoire interne, d'une capacité intéressante de 4 Go, ce qui correspond à plus de 900 chansons embarquées, sacrée playlist !Les écouteurs peuvent être connectés aussi bien à votre smartphone qu'à un PC et jouissent d'une autonomie de 3h, ou 12 heures avec le boitier de charge. Avec la mémoire embarquée, sa capacité grimpe à 6h et jusqu'à 21h avec le boitier de charge. Le fabricant japonais a également équipé les WF-SP900 de boutons de contrôle comme le mode bruit ambiant, qui s'adapte à votre environnement et favorise votre concentration lors de l'effort. Vous pouvez également augmenter et baisser le son à votre guise en tapotant deux fois, mais aussi mettre en pause, sauter un titre ou revenir au titre précédent grâce aux boutons. L'application Sony Headphones Connect, qui est gratuite, permet de régler les paramètres audio des oreillettes.Les true wireless WF-SP900 de Sony sonten trois couleurs différentes :, avec 4 tailles d'embouts et 3 tailles d'arcs de stabilisation, au prix assez piquant de