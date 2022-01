JVC HA-FW1000T : des True Wireless très haut de gamme avec un son en bois

Assez volumineux et plutôt lourds (7,9 g par écouteurs), les HA-FW1000T de JVC sont des écouteurs de type semi-intra, certifiés IPX4. Deux

choses leur permettent notamment de se différencier des autres True Wireless. Premièrement, son dos est plaqué en bois au niveau de la zone tactile. Deuxièmement, ils utilisent des embouts en silicone assez spéciaux. Ceux-ci sont composés d'un goulot central strié, et non pas lisse, ce qui, selon la marque, améliore la circulation de l'air.