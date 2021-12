Audio-Technica dévoile les ATH-SQ1TW, de nouveaux intras disponibles dans de nombreux coloris

La forme des écouteurs est assez originale, puisqu'elle est à cheval entre le cube et la sphère, avec ce qui ressemble à une excroissance de maintien sur les côtés. Rien d'incroyablement innovant, mais c'est plutôt agréable. Cela est d'autant plus vrai que pas moins de six finitions seront disponibles : Liquorice Noir, Popcorn Blanc, Popsicle Bleu marine/rouge, Cupcake, Blue-berry myrtille et Caramel.