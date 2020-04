Covid-19 : les livraisons par drone s'envolent dans les zones de test (papier toilette aéroporté)

Plus de 1 000 livraisons en deux semaines

Le papier toilette, star du confinement

Source : Business Insider

L'an dernier, Google a lancé des expérimentations de livraisons par drone dans trois pays : l'Australie la Finlande , puis les États-Unis . Ces tests ne concernent bien sûr que des zones très limitées géographiquement, mais connaissent actuellement un succès inespéré il y a encore quelques semaines.Ce n'est bien sûr pas une surprise : avec la pandémie de Covid-19, les habitants de ces trois pays sont invités à rester chez eux et à limiter leurs déplacements. Dans ce contexte, la livraison semble donc la solution idoine, à plus forte raison si elle est effectuée par un robot, a priori non porteur du virus.Dans la ville américaine de Christianburg, où se déroulent les essais de Wing, l'entreprise affirme avoir observé une augmentation «» de la demande au cours des deux dernières semaines. Pendant cette période, les drones auraient ainsi effectué plus de 1 000 livraisons. «», a déclaré Alexa Dennett, responsable du marketing et de la communication de la société américaine.Les engins volants sont capables de transporter un grand nombre de produits, y compris des aliments froids ou chauds, grâce à des emballages isothermes. Mais les articles les plus populaires ne sont pas tous des denrées alimentaires : le papier toilette figure dans le top 3 des éléments les plus demandés.Pour pouvoir livrer les commandes des utilisateurs, Wing a dû conclure des accords avec des enseignes implantées localement. Si l'entreprise a commencé avec quelques marques, comme la chaîne de pharmacies américaine Walgreens, elle travaille activement à intégrer de nouveaux partenaires, en fonction des besoins des clients. «», explique Alexa Dennett.Et les commerçants profitent pleinement de ce nouveau service, dans les conditions actuelles. Ainsi, dès son premier week-end de livraisons par drone, la boutique Mockingbird Cafe, présente à Christiansburg, a vu ses ventes de pâtisseries croître de 50 % par rapport à ses chiffres habituels, avant le confinement.