Arcadrone, l'expérience (réelle) qui associe le pilotage de drone au jeu vidéo

Voici l'arène de combat (© Drone Interactive)

Attrapez le flambeau et fuyez !

Allez le jaune, ne lâche rien ! (© Exalto Dardilly)

Pilotez les drones avec une manette Xbox

Arcadrone, les infos pratiques :



Chaque partie dure 5 minutes. Jusqu'au 31 octobre 2019, le vol coûte 7,90 euros. Des tarifs spéciaux (5 vols pour 24,90 euros ou 10 vols pour 39,90 euros) sont proposés. L'activité est accessible dès l'âge de 8 ans, en solo ou en multijoueur 2 contre 2.



Le lieu se trouve au 41, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly.

À quelques petits kilomètres de Lyon trône un multiplexe de loisirs, Exalto Dardilly, qui propose de nombreuses activités : trampoline, escape game ou encore karaoké. Au mois d'avril 2019, le centre s'est enrichi d'une nouvelle activité en accueillant Drone Interactive. Sur place, la start-up a installé Arcadrone , un jeu plébiscité par le grand public au CES en 2018 et qui fait office de première mondiale, puisqu'il associe le pilotage de drone au jeu vidéo. Clubic vous en dit plus.Le concept vanté par Arcadrone est simple. Prenez 4 joueurs, disposez-les autour d'une arène conçue à Grenoble, et confiez-leur chacun un drone. Avant de démarrer la partie, chaque joueur doit renseigner son pseudo et prendre connaissance des consignes de pilotage à respecter. Puis c'est parti, les drones démarrent automatiquement.Que se passe-t-il ensuite ? Chaque joueur/drone doit défendre sa propre couleur. Comment ? En essayant de s'emparer du « flambeau », qui s'allume en jaune. Le but est de s'approcher le plus possible du drone qui détient le flambeau. Si vous y parvenez, votre drone sera à son tour allumé en jaune, et vous devrez alors défendre votre position. Et ainsi de suite, l'objectif étant de garder le plus longtemps possible le flambeau afin de récolter le maximum de points. À ceux qui craignent les chocs, qu'ils se rassurent. Les drones sont équipés d'un système anticollision. À la fin de la partie, qui dure 5 minutes, les drones atterrissent automatiquement.Comment sont pilotés les drones ? Grâce à une manette de console de type Xbox. Les joueurs gèrent automatiquement le pilotage en utilisant les joysticks. Sur un écran, placé devant eux, les joueurs peuvent voir en temps réel leur nombre de points ainsi que le temps restant avant la fin de la partie.Une version en réalité augmentée pourrait prochainement être proposée au public. Celle-ci reste pour le moment en phase de test. Drone Interactive se fixe comme objectif de la proposer d'ici la fin de l'année au public. L'objectif de la start-up née en 2018 est à présent de s'installer dans d'autres structures. C'est tout le mal qu'on lui souhaite.