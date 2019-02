Chouette ! Kalashnikov lance des drones kamikazes plus abordables

Un seul drone pourra embarquer jusqu'à 3 kg d'explosifs

L'espace aérien devra redoubler de vigilance

Il est difficile ne pas grincer des dents lorsqu'une telle « innovation » voit le jour. La société, principalement connue pour son fusil d'assaut AK-47, vient tout juste de présenter unpouvant transporter des explosifs, durant une exposition à Abu Dhabi. Nommé, l'appareil promet des spécificités diverses et elles font froid dans le dos.Ainsi, le drone en question peut se déplacer àet possède une autonomie de 30 minutes. Il peut transporter jusqu'àet la détonation se fera à l'impact. Un véritable robot kamikaze contrôlé par les soldats à distance. Une manière de limiter les risques tout en infligeant des dommages considérables au camp adverse.Kalashnikov a tenu à préciser que son KYB-UAV possède une charge explosiveque celle d'un drone de fortune fabriqué par des terroristes. Ces derniers utilisent généralement des engins classiques vendus dans le commerce avant d'y attacher les explosifs. De plus, des représentants de la marque ont déclaré que ce modèle serait trèsavec un prix attractif. Le but étant de vendre ces appareils aux grandes comme aux petites armées.Ce dernier point a de quoi inquiéter, car ces drones pourraient bien évidemment se retrouver entre de mauvaises mains. En effet, les aéroports du monde entier sont constamment sur le qui-vive et si un drone s'approche trop près, c'est tout le trafic aérien qui s'en trouve paralysé. Avec ces modèles kamikazes, les autorités auront des raisons supplémentaires de s'inquiéter. Comme le mentionne Engadget, plusieurs aéroports travaillent actuellement sur des dispositifs anti-drones pour contrer ce phénomène.