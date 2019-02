DJI accentue les limitations géographiques de vol autour des aéroports

Éviter qu'un simple drone ne paralyse un aéroport une nouvelle fois

Un dispositif en « nœud papillon » recourant à trois zones d'exclusion

Le constructeur chinois, leader mondial dans la fabrication de drones de loisirs, lève le voile cette semaine sur un dispositif de sécurité amélioré, basé sur la technologie de géo-repérage qu'il propose déjà depuis 2013. Celui-ci a toujours pour but d'empêcher les drones estampillés DJI de voler à proximité immédiate des principaux aéroports européens -, mais cette fois en adoptant une zone de restriction plus étendue.Développé par Altitude Angel, une société spécialisée dans les technologies relatives au monde de l'aviation, la technologie de géorepérage tridimensionnel de DJI arrive notamment en réponse au blocage complet, en décembre dernier, de l'aéroport de Gatwick (second aéroport du Royaume-Uni) suite à la présence non autorisée d'un drone à proximité des pistes . Cet incident avait conduit à l'annulation de nombreux vols et à une paralysie intégrale de l'aéroport pendant de longues heures.Même si la marque du drone incriminé n'avait, au moment de l'affaire, pas été révélée par la police, DJI a souhaité visiblement prendre les devants.De manière concrète, le dispositif sécuritaire de DJI s'articule autour de trois zones d'exclusions distinctes et s'adapte en fonction de la taille de l'aéroport approché par le drone. Au-delà de ces trois zones, un périmètre ovale entoure les pistes de décollage et des limitations d'altitude sont également prises en compte.Déployée au Royaume-Uni, cette nouveauté arrivera également dans 32 pays européens, précise DJI. Le constructeur indique par ailleurs que le Geospatial Environment Online 2.0 (ou GEO 2.0, version du dispositif utilisée jusqu'à présent par les appareils de la marque) n'était pas disponible pour 19 d'entre eux.La mise à jour du GEO 2.0 sera déployée plus tard dans le mois, apprend-on. Il sera alors demandé aux utilisateurs de drones DJI de mettre à jour le firmware de leur appareil, mais aussi l'application mobile DJI GO 4.