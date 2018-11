DJI annonce le Mavic 2 Entreprise équipé pour la recherche et le sauvetage

Un drone grand public basé sur le Mavic 2 Zoom

La sécurité au cœur de l'offre pour les entreprises

Destiné à toutes les entreprises, aux collectivités et autres organismes publics ou encore à l'enseignement,Le fabricant chinois indique ainsi que son produit peut être utile en cas de lutte contre un incendie, pour apporter du secours, aider les forces de l'ordre ou encore mener des opérations de recherche ou d'inspection. Loin du survol pour ramener de belles images de votre week-end à Hossegor.» commente Roger Luo, le président de DJI. Concrètement,(zoom optique 2x et zoom numérique 3x). D'où vient la grande nouveauté ? De la possibilité d'installer de nouveaux accessoires et notamment un double projecteur (M2E Spotlight) ou un haut-parleur (M2E Speaker). Il est également possible d'équiper le drone d'une balise lumineuse (M2E Beacon) totalement en règle avec les exigences de la Federal Aviation Administration (FAA), l'autorité américaine dédiée à l'espace aérien.Les données collectées par le Mavic 2 Entreprise peuvent être stockées via les. Toutes les informations sont alors protégées par un mot de passe, dans un souci de sécuriser d'éventuelles données sensibles qui pourraient être récupérées. Même si le drone est perdu, volé, neutralisé, ses informations sont en théorie protégées.DJI indique également que. Autant d'éléments nécessaires pour pouvoir utiliser les images ensuite, notamment dans un cadre judiciaire par exemple.Tout est pensé pour faire basculer le drone dans une utilisation professionnelle, et ainsi convaincre les entreprises qui ont encore des scrupules à investir de passer le cap. Le drone Mavic 2 Entreprise avec l'ensemble de ses trois accessoires est proposé au prix de 1999 $.