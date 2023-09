DJI Mini 4 Pro : on sait (presque) tout du successeur du drone Mini 3 Pro

Mais commençons par le poids. Le DJI Mini 4 Pro restera évidemment dans la catégorie dite « ouverte », mais plus important encore, il sera toujours classé C0, c'est-à-dire parmi les drones pesant moins de 250 grammes. Comptez en effet 249 grammes pour le DJI Mini 4 Pro. Il vous sera ainsi toujours possible de faire voler votre drone en vous enregistrant sur la plateforme AlphaTango pour obtenir votre identifiant, toujours obligatoire dès lors que votre aéronef, et c'est le cas du Mini 4 Pro, est équipé d'une caméra. Mais tout cela peut se faire sans avoir à passer la courte formation pourtant fortement recommandée, et sans enregistrer le drone auprès de l'aviation civile.