Bientôt un drone capable de taser les contrevenants, pour le meilleur et pour le frire ?

Pour le moment toutefois, peu d’informations quant aux caractéristiques de l’appareil ont été dévoilées. Il n'y a que des modèles 3D qui ont été présentés dans le communiqué de presse de la société. « Des drones non létaux peuvent être installés dans les écoles et autres lieux, et jouer le même rôle que les arroseurs et autres outils d'extinction des incendies pour les pompiers : prévenir un événement catastrophique, ou du moins, en atténuer les pires effets », continue Rick Smith. Pour accompagner son drone, il souhaite également installer un réseau de caméras de surveillance afin de détecter un potentiel danger.