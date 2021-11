L’armée française présente ses innovations technologiques ce week-end au Forum Innovation Défense

Selon Florence Parly, ministre des Armées, l’AID a pour but de « doter le ministère des Armées d’un dispositif efficace couvrant l’ensemble des domaines de l’innovation et permettre l’émergence de nouvelles formes d’innovations et d'innovateurs ». Une innovation coûteuse tout de même, puisque le budget consacré à l’innovation de défense prévu pour 2022 devrait atteindre le milliard d’euros, contre 850 millions en 2018.