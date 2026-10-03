Une super IA quantique en 2026 ? Non, et voilà ce qui se passe vraiment dans les labos

Ce travail a pris depuis une tournure plus industrielle. La start-up franco-américaine Alice & Bob a annoncé s'être associée au géant NVIDIA autour de NVQLink, une architecture qui relie directement les processeurs graphiques aux ordinateurs quantiques pour traiter les corrections d'erreurs en temps réel. Nous apprenions plus récemment qu'Alice & Bob et le CEA ont officialisé une collaboration autour de Qaptiva, la plateforme française censée faire tourner le même code sur plusieurs machines quantiques. Ils ambitionnent de proposer une alternative à CUDA-Q, l'environnement logiciel de NVIDIA.

C'est donc bel et bien là que se joue la vraie convergence IA-quantique de 2026, pas dans l'émergence d'une conscience artificielle, mais dans la vitesse à laquelle une puce classique parvient à nettoyer le bruit d'une puce quantique.