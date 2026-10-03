Une super IA quantique en 2026 ? Non, et voilà ce qui se passe vraiment dans les labos

Que se passerait-il si on associait l'intelligence artificielle à un ordinateur quantique ? Une Super-Intelligence ? Conscience artificielle ? Non, ce n'est pas réellement ce qu'il se passe en coulisses. Dans les laboratoires qui planchent vraiment sur cette convergence, il s'agit surtout d'apprendre à une IA à repérer et corriger les erreurs des ordinateurs quantiques.
Forbes place justement la Quantum AI parmi les grandes tendances qui vont marquer 2026, et IBM vise de son côté un avantage quantique vérifié par la communauté scientifique d'ici la fin de l'année. Les marchés de prédiction et plusieurs experts du secteur restent quant à eux beaucoup plus prudents sur ce qui va concrètement se produire d'ici là.
La promesse d'une super-intelligence quantique, version chercheurs
Plusieurs instituts de recherche planchent sur des algorithmes hybrides, capables de combiner la puissance de calcul quantique et l'adaptabilité de l'intelligence artificielle. C'est le cas d'IVADO, qui collabore depuis 2023 avec le Perimeter Institute, l'Institut Courtois et Mila pour accélérer la découverte de nouveaux matériaux et de nouvelles molécules en combinant IA et physique quantique. Ce type de travail cible en priorité les domaines où le calcul classique atteint déjà ses limites.
Cette ambition ne vient pas seulement du monde académique. Forbes range la Quantum AI parmi les grandes tendances qui vont marquer 2026, aux côtés des workflows hybrides quantique-classique. IBM, de son côté, a dévoilé en novembre 2025 son processeur Nighthawk et vise un avantage quantique vérifié par la communauté scientifique d'ici la fin de l'année 2026. Le sujet a même donné lieu, cette année, à un chapitre universitaire entier consacré à la convergence entre informatique quantique, intelligence artificielle et ingénierie neuromorphique.
Cette promesse se heurte pourtant à une réalité physique. Les ordinateurs quantiques actuels restent limités par le bruit, et la plupart de leurs architectures exigent des conditions de fonctionnement extrêmes, proches du zéro absolu. À ce stade, difficile d'imaginer déjà une "super-intelligence" bel et bien opérationnelle.
Dans les labos, une IA au chevet des qubits
Mais revenons d'abord à la brique de base du calcul quantique. Un bit classique, celui qui fait tourner un ordinateur ou un smartphone, ne peut valoir que 0 ou 1, jamais les deux en même temps. Un qubit, lui, peut se trouver dans une combinaison des deux états à la fois, un phénomène appelé superposition. C'est cette propriété qui permet, en théorie, à un ordinateur quantique d'explorer beaucoup plus de possibilités qu'une machine classique pour certains types de problèmes.
Le revers de la médaille, c'est que cette superposition est très fragile. La moindre vibration ou variation de température suffit à la perturber, et le qubit "retombe" alors sur un état classique, 0 ou 1, en perdant au passage l'information qu'il portait. Les chercheurs appellent ça un bit-flip. Or, plus une machine aligne de qubits, plus ces erreurs se multiplient. Et sans un mécanisme pour les repérer et les corriger en continu, le calcul devient vite inexploitable.
Fin 2024, Google avait annoncé AlphaQubit . Ce réseau de neurones, développé par l'équipe de DeepMind, repère les erreurs des qubits et les corrige avant qu'elles ne s'accumulent. Il fonctionne sur deux échelles à la fois, une première couche surveille ce qui se passe entre qubits voisins, tandis qu'une seconde, empruntée aux mêmes réseaux Transformer qui font tourner les grands modèles de langage, relie ces observations locales à l'ensemble de la grille sur plusieurs cycles de mesure. Le système garde ainsi une forme de mémoire des erreurs probables, plutôt que de juger chaque mesure isolément.
AlphaQubit a d'abord été entraîné sur des centaines de millions d'exemples d'erreurs simulées, avant d'être affiné avec des données réelles issues du processeur Sycamore de Google. Dans les tests les plus poussés, il se trompe 6% moins souvent que les réseaux tensoriels, une méthode précise mais lente, et 30% moins souvent que l'appariement corrélé, la technique jusque-là privilégiée pour sa rapidité. Les chercheurs ont ensuite fait fonctionner cette approche jusqu'à 241 qubits, contre 49 au départ.
Ce travail a pris depuis une tournure plus industrielle. La start-up franco-américaine Alice & Bob a annoncé s'être associée au géant NVIDIA autour de NVQLink, une architecture qui relie directement les processeurs graphiques aux ordinateurs quantiques pour traiter les corrections d'erreurs en temps réel. Nous apprenions plus récemment qu'Alice & Bob et le CEA ont officialisé une collaboration autour de Qaptiva, la plateforme française censée faire tourner le même code sur plusieurs machines quantiques. Ils ambitionnent de proposer une alternative à CUDA-Q, l'environnement logiciel de NVIDIA.
C'est donc bel et bien là que se joue la vraie convergence IA-quantique de 2026, pas dans l'émergence d'une conscience artificielle, mais dans la vitesse à laquelle une puce classique parvient à nettoyer le bruit d'une puce quantique.
Marchés et experts remettent les pendules à l'heure
Sur Cointelegraph, Nic Puckrin, cofondateur de la plateforme éducative Coin Bureau, juge que le discours sur une menace quantique imminente pour le Bitcoin relève très largement du marketing. Selon lui, une décennie sépare encore les machines actuelles d'une capacité réelle à casser le chiffrement existant. Dans le même article, Sofiia Kireieva, spécialiste blockchain chez Boosty Labs, rappelle l'écart matériel. Les ordinateurs quantiques actuels alignent seulement quelques centaines ou milliers de qubits bruités, largement en dessous des millions de qubits stables qu'exigerait une attaque quantique réaliste. Cette attaque reposerait sur l'algorithme de Shor, une méthode théorique capable, sur le papier, de casser un système de chiffrement à clé publique comme celui utilisé par le Bitcoin ou par le protocole RSA.
Du côté des prédictions, on reste aussi plutôt sceptiques. Au travers d'une analyse portant sur plus d'une centaine de marchés suivis sur la plateforme Manifold Markets, peu de monde semble croire à un ordinateur quantique capable de battre un supercalculateur classique en cryptographie ou en simulation biologique complexe dès cette année. Tout le monde s'accorde à dire que cette année sera marquée par des progrès d'ingénierie, pas par une rupture soudaine.
D'autres se montrent un peu plus nuancés. C'est par exemple le cas de Xanadu, spécialiste des puces photoniques. L'entreprise attend surtout pour 2026 des démonstrations de faisabilité en chimie quantique et en science des matériaux, pas encore d'application commerciale généralisée. John Prisco, consultant pour Safe Quantum, s'attend même à ce que certaines approches technologiques soient abandonnées d'ici la fin de l'année, faute de résultats suffisants. Ryan Melissinos, PDG et cofondateur de Nova Microsystems, résume peut-être le mieux où se situe le vrai risque aujourd'hui. S'il n'y aura pas de rupture immédiate, le déchiffrement accéléré par le quantique doit devenir dès aujourd'hui un risque à intégrer dans la planification des entreprises. Ce n'est plus simplement une menace lointaine à ignorer.
Il n'empêche que les investissements publics, eux, ne faiblissent pas. Les États-Unis, la Chine, l'Union européenne et le Royaume-Uni maintiennent chacun des programmes nationaux dotés de plusieurs milliards d'euros ou de dollars. Et c'est surtout pour se concentrer sur volet cryptographique, désormais traité comme un enjeu de sécurité nationale plutôt que comme un simple pari scientifique.
En France : un chantier à 3 milliards d'euros
En France, le programme public PROQCIMA a sélectionné cinq entreprises en 2024 pour bâtir un ordinateur quantique tolérant aux fautes, parmi lesquelles Alice & Bob, Pasqal, Quandela, Quobly et C12. Seules trois d'entre elles seront encore financées en 2028, puis deux en 2032, avec pour objectif d'atteindre 128 qubits logiques d'ici 2030 puis 2 048 d'ici 2035. Avec les financements européens et privés qui s'y ajoutent, l'enveloppe globale de la stratégie quantique française doit atteindre 3 milliards d'euros sur la période 2026-2030.
Pasqal prépare une cotation au Nasdaq courant 2026, tout en assurant vouloir garder l'essentiel de ses investissements en France. L'engouement financier autour du quantique reste bien réel, même s'il n'a rien à voir avec un quelconque saut vers la super-intelligence.
Et puis il y a un autre chantier qui avance en parallèle, sans lien direct avec l'IA cette fois. Washington a signé en juin 2026 un décret rendant obligatoire, pour les agences fédérales américaines, la migration vers des algorithmes de chiffrement résistants au quantique, d'ici 2030 pour l'échange de clés et 2031 pour les signatures numériques. Mi-septembre 2026, seize certificats de sécurité informatique aux normes fédérales américaines FIPS 140-3 intégraient déjà ce type d'algorithme. En France, l'ANSSI n'acceptera plus, à partir de 2027, de produits pour son visa de sécurité s'ils n'intègrent pas cette même cryptographie post-quantique. Nous avons donc des échéances fixées bien loin des promesses encore vagues de super-intelligence.
La promesse d'une super-intelligence, ce n'est donc pas pour tout de suite. Le travail de décodage d'erreurs, lui, est certes moins vendeur, mais il avance par étapes, publication après publication.
Surtout, ce travail conditionne aussi tout le reste. Sans lui, aucune des applications promises en pharmacie ou en science des matériaux ne pourra tourner sur du matériel encore trop bruité. Nous rapportions que le PDG d'Alice & Bob, Théau Peronnin, vise un ordinateur quantique tolérant aux erreurs avant 2030,. Voilà un calendrier bien plus réaliste qui laisse à l'IA largement le temps de continuer son travail de stabilisation.