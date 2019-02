SanDisk dévoile la microSD de 1 To la plus rapide du monde

Une nouvelle carte microSD chez Sandisk

Dans le cadre du MWC 2019 dévoile sa nouvelle microSD Extreme UHS-I d'une capacité de 1 To. Une carte mémoire qui se destine évidemment aux utilisateurs les plus exigeants, qui recherchent à la fois une capacité de stockage XXL et une très haute vitesse de transfert.Selon SanDisk, ce nouveau modèle peut grimper jusqu'à, grâce à la nouvelle technologie mise au point par Western Digital. Une carte mémoire qui sera affichée àtout de même, avec une disponibilité prévue pour le mois d'avril.», a déclaré Brian Pridgeon pour le compte de la marque.