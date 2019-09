GIGABYTE lance sa "ferme" à SSD Aorus Gen4 AIC : 8 To à 15 Go/s ventilée

© GIGABYTE

Jusqu'à 15 Go/s de débit en RAID 0

L'AORUS Gen4 AIC : un quatuor de SSD réservé pour l'instant au monde AMD... et qui vous privera de carte graphique dédiée

© GIGABYTE

Source : AnandTech

Pensé essentiellement pour les professionnels et les utilisateurs les plus pointus, le dispositif de GIGABYTE peut se gausser de permettre aux 8 To de stockage SSD qu'il embarque de fonctionner à plein régime.Une fois configuré en RAID 0, le débit maximal annoncé tutoie en effet le seuil des 15 Go/s en lecture et écriture séquentielles, tandis qu'on atteint les 430K / 440K IOPS en lecture et écriture, le tout grâce à un contrôleur Phison PS5016-E16, le seul à prendre en charge l'interface PCIe 4.0 x4 précise. Pour supporter de tels débits, l'AORUS Gen4 AIC se pare d'un système de refroidissement costaud basé sur un dissipateur en cuivre, un ventilateur de 5 cm, une backplate et un ensemble de huit capteurs thermiques.Exploités par l'outil Aorus Storage Manager, ces derniers permettent de gérer finement les températures et la ventilation du dispositif, qui profite de trois modes de refroidissement : « silencieux », « équilibré », et « performance ».Bien qu'attractif avec ses 15 Go/s de débit maximum, le produit de GIGABYTE se confronte aux réalités actuelles du marché. Pour l'instant seules les plateformes AMD X570 pour processeurs Ryzen 3XXX supportent le standard PCIe Gen 4 et les nouvelles cartes mères AMD n'embarquent que 24 lignes PCIe 4.0 : x16 pour le slot dédié à la carte graphique, x4 pour un SSD NVMe et x4 pour le chipset.Au delà du fait qu'il faille se tourner obligatoirement vers les solutions d'AMD pour utiliser efficacement l'Aorus Gen4 AIC, ce dernier ne peut être exploité à son plein potentiel qu'en étant installé sur le slot normalement destiné à une carte graphique dédiée. Les autres solutions (comme installer le quatuor de SSD signé GIGABYTE sur un slot PCIe x16 contrôlé par le chipset) résulteront à un effetqui compromettra les performances de l'ensemble.L'AORUS Gen4 AIC pourra donc servir aux utilisateurs n'ayant pas besoin d'un GPU dédié ou aux entreprises utilisant les plateformes dédiées aux puces EPYC 7000, dotées d'un maximum de 128 lignes PCIe Gen 4. Les futures plateformes pour processeurs AMD Threadripper de troisième génération pourraient aussi tirer avantage du nouveau produit de GIGABYTE. Nous serons fixés sur ce point en novembre