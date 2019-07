Innodisk dévoile un SSD capable de résister aux flammes... jusqu'à 800°C sans perte de données

© Innodisk

Protéger les données du feu

Un SSD de 3,5 pouces mieux équipé pour résister aux flammes qu'un cascadeur de Game of Thrones

Source : TechPowerUp

Led'pourrait bien être le SSD rêvé des pyromanes. Ou plus sérieusement des compagnies d'assurances et des enquêteurs. Pensé pour être intégré aux véhicules de transports en communs, en guise de « boîte noire », lea pour but premier de faciliter les investigations en cours après des accidents. Comme le précise le communiqué d'Innodisk, relayé par, près de 400 accidents impliquant des incendies au sein de véhicules surviennent chaque année aux Etats-Unis.Avec son FireShield, Innodisk souhaite proposer une solution de stockage. Le dispositif dévoilé permet notamment, et comme vu plus haut, de résisterà des flammes directes et à une température deD'après les tests réalisés par le constructeur, ces conditions pourtant extrêmes ne suffisent pas à entamer l'intégrité des données contenues sur le SSD, qui restaientPour parvenir à ce résultat, lese pare decapables d'isoler ses composants de l'environnement extérieur. La marque mise notamment sur un alliage de cuivre résistant au feu, une doublure en tissu permettant d'isoler les composants de la chaleur et une connectique conçue pour résister aux assauts des flammes.indique avoir «». De quoi permettre au SSD 3,5 pouces de protéger efficacement ses cellules NAND.