Plextor annonce un nouveau SSD PCIe haute performance

Des performances notables pour le M10Pe, mais des vitesses moins ébouriffantes pour le M9V



Ce sont deux nouvelles références de SSD que Plextor prévoit de commercialiser sur le troisième trimestre 2019, en juillet, assurent nos camarades de CowCotland . Le premier, baptisé M10Pe, est un SSD PCI Express NVMe profitant notamment d'une interface PCI Express 4x. Le second répond au nom de M9V, il s'agit cette fois d'un SSD au format SATA, plus classique. L'un comme l'autre seront propulsés par des puces mémoire 3D NAND 96 couches (BiCS4) fabriquées par Toshiba.En termes de vitesses, les points communs entre les deux SSD tendent par contre à s'amenuiser. D'ailleurs, dans son communiqué , Plextor précise bien que ses deux nouveaux produits ne sont pas destinés au même type d'utilisateurs. Rien de surprenant ici.Le M10Pe, pensé pour les gamers et les utilisations intensives, peut ainsi se prévaloir de débits atteignant les 3200 Mb/s en lecture et 2500 Mb/s en écriture, avec des IOPs en lecture et écriture aléatoire de 410.000 et 320.000 respectivement. Nettement plus modeste, le M9V cible, selon la marque, les PC « bureautiques ». On se « contente » donc ici de vitesses de lecture et écriture calées à 560 Mb/s et 520 Mb/s respectivement, et d'un maximum de 85.000/84.000 IOPs en lecture et écriture. On apprend par ailleurs que la variante M.2 de ce modèle (que Plextor se contente tout juste d'évoquer dans son communiqué) sera disponible dans une capacité maximale de 1 To.Pour l'instant le fabricant n'a pas donné plus de détails sur ces nouveaux produits. Leur créneau précis d'arrivée sur le marché et leurs prix demeurent donc inconnus à l'heure où nous rédigeons ces lignes. Nul doute que nous en apprendrons plus au cours des prochains mois.