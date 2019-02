SK Hynix lance ses premières puces "4D NAND" (TLC) sur 96 couches

© SK Hynix

Gain de performances et encombrement réduit

Un calendrier bien chargé pour le fondeur sud-coréen

Mise au point grâce à la technique PUC (), cette nouvelle puce NAND de 512 gigabits utilise des couches CTF () positionnées verticalement. La combinaison de ces technologies permet, selon le communiqué de presse de SK Hynix , deainsi que d'par rapport à ses puces précédentes de NAND 3D de 512 gigabits sur 72 couches.Le fabricant sud-coréen a justement choisi la dénomination depour marquer la différence avec les puces NAND 3D qui étaient produites jusque-là. En effet, selon SK Hynix les débits de cette nouvelle mémoire pourront atteindre 1 200 Mb/s sur une charge de 1.2 V et offrir un gain de performance en lecture à hauteur de 25 %, contre 30 % en écriture.a en outre annoncé être prêt à commencer la production en masse dès cette année en lançant de nouveaux SSD grands publics de 1 To qui seront équipés du contrôleur et du micrologiciel édités par la société. Les disques SSD d'entreprise seront quant à eux introduits dès le deuxième semestre de 2019. Enfin, l'entreprise produira de nouvelles puces destinées au marché mobile avec le lancement de l'UFS 3.0 () avant de s'attaquer aux puces NAND 4D TLC et QLC sur 96 couches de 1 Térabit.