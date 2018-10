Le dernier SSD Corsair atteint les 3 Go/s pour un prix abordable

Une supériorité écrasante

Des prix d'achat très abordables pour d'excellentes performances

Ces SSD Force Series MP510 proposent une lecture séquentielle rapide qui peut monter jusqu'à 3480 Mo/s et une vitesse d'écriture séquentielle de 3000 Mo/s. C'est bien mieux que les précédents modèles de la marque, mais aussi que ceux de la concurrence.Les Force Series MP500 de Corsair pouvaient atteindre les 3000 Mo/s en lecture séquentielle pour « uniquement » 2300 Mo/s d'écriture séquentielle. Le comparatif peut également être réalisé avec le Samsung 970 Pro qui culminait à 3500 Mo/s en lecture et 2700 Mo/s en écriture. Le Western Digital Black NVMe SSD atteignait 3400 Mo/s en lecture et 2800 Mo/s en écriture.La bonne surprise vient donc surtout des prix annoncés par Corsair pour ses SSD PCIe M.2 NVMe MP510. Le modèle 240 Go est disponible à la vente pour 74,99€, le 480 Go se situe à 139,99€, comptez 259,99€ pour le 940 Go et enfin 519,99€ pour l'exemplaire embarquant 1920 Go. Ils ont également tous une garantie de 5 ansRien de bien nouveau au niveau de l'esthétique du SSD, mais ce dernier est tout de même compatible avec le logiciel Corsair SSD Toolbox pour effectuer des mises à jour régulières en toute simplicité. Enfin, il est aussi équipé d'une mémoire Flash 3D TLC NAND.