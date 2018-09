La gamme de SSD Optane 905P d’Intel s’agrandit

Trois nouveaux modèles plus puissants

Plus rapide, plus puissant, mais aussi plus cher

à donc décidé d'augmenter la capacité maximale de sa famille deLa carte d'extension AIC sera désormais disponible avec une capacité de 1.5 To (contre 960 Go), alors que les modèles M.2 seront proposés avec une capacité de 960 Go et de 1.5 To (les modèles existants n'atteignaient que 280 et 480 Go).Ces nouveaux SSD représentent un gain de performance incroyable sur le marché, il est donc plutôt de bon augure de voir Intel repousser les limites de sa gamme de produits, malgré qu'ils soient plus destinés aux professionnels et autres entreprises.À l'heure actuelle, le prix des SSD est en baisse, mais ce n'est pas le cas de la gamme Optane 905P d'Intel. En effet, ces disques embarquent en leur sein une petite révolution : le. Cette technologie place les SSD Optane bien au-dessus de leurs concurrents en termes de réactivité et de performance, le 905P peut atteindre 575 000 IOPS en lecture aléatoire et 550 000 IOPS en écriture. Mieux encore, selon Intel la latence E / S est inférieure à 11 microsecondes, une prouesse dont aucun autre fabricant ne puisse se vanter.Avec de pareilles performances, on se doute bien que l'Optane doit valoir son pesant de cacahuètes, il faut en effet compter un peu plus de 1 000 € pour la version de 960 Go et près de 500 € pour le M.2 d'une capacité de 480 Go. Si le prix des nouveaux modèles est calqué sur ceux déjà commercialisés alors l'Optane 905P de 1.5 To devrait couter environ 1 500 €.