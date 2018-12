Seagate dévoile ses nouveaux disques durs Barracuda et IronWolf de 14 To

Barracuda Pro 14 To : un disque pour les PC de bureau

IronWolf et IronWolf Pro 14 To : deux disques mécaniques à destination des NAS

Les disques dursvoient leur famille s'agrandir avec de nouveaux modèles de 14 To. S'ils marquent la fin de l'utilisation de la technologie PMR, ils inaugurent aussi le début du TDMR sur les disques de la marque.Le nouveauest un disque dur haut de gamme qui sera commercialisé à 590€ environ. Pour cette somme, les utilisateurs disposeront d'excellente caractéristiques. Cette unité de stockage de 7200 tours/min offre des débits allant jusqu'à 250 Mo/s via une interface SATA 6 Gbps.Garanti cinq ans, ce disque à 8 plateaux offre les mêmes caractéristiques énergétiques que son petit frère de 12 To, à savoir 4.9 W en veille et 6.9 W en activité. Comme tous les disques de 14 To de la nouvelle série, ce Barracuda Pro possède une structure qui renferme de l'hélium plutôt que de l'air.Ce procédé permet de diminuer les frottements et d'utiliser plus de plateaux sur la même surface. Seagate indique une capacité d'écriture de 300 To par an. Ajoutez à ça une mémoire cache de 256 Mo et vous aurez un disque dur de qualité, du moins pour ceux qui pourront se permettre une telle dépense.Les utilisateurs dene sont pas laissés de côté. Seagate leur propose ainsi deux modèles de 14 To, les. Comme d'habitude, ces séries embarquent des optimisations pour le RAID ainsi que la technologie AgileArray propre à Seagate.Ces disques durs de 7200 tours/min disposent comme les Barracuda Pro 14 To de la technologie TDMR, une première pour les disques mécaniques de la marque. Le TDMR - pour- consiste à utiliser deux éléments de lecture sur la tête du disque afin d'améliorer la précision et par conséquent les capacités de stockage.En dehors de cette nouveauté, les IronWolf et IronWolf Pro disposent d'une vitesse de 7200 tours/min et des débits respectifs de 210 et 250 Mo/s. Tous deux sont équipés de 256 Mo de mémoire cache.Etonnamment, le IronWolf 14 To est donné pour seulement 180 To d'écriture par an. Le modèle Pro 14 To est quant à lui au même niveau que le Barracuda Pro, soit 300 To par an. Comptez environ 540€ et 600€ pour acquérir ces disques mécaniques haut de gamme. Ils seront disponibles dans quelques jours chez vos revendeurs préférés.