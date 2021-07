Deezer va enfin résonner sur tous les Google Home

« Nous voulons que chacun puisse écouter ses morceaux préférés à la maison, même s’il n’est pas abonné à Deezer Premium. Ainsi, pour écouter par exemple une musique relaxante ou pour faire du sport avec les dernières playlists de fitness, il suffit de le demander à Google Assistant ! » déclare Nicolas Pinoteau, en charge des partenariats chez Deezer.

Dès à présent, tous les utilisateurs et utilisatrices de Deezer peuvent créer leurs playlists personnalisées et demander à Google Assistant de jouer leur « Flow ». Ils peuvent également lui demander de jouer une playlist spécifique, un artiste ou une musique adaptée à leur humeur du jour. À noter que cette fonctionnalité est disponible dès à présent aux États-Unis, au Canada, mais aussi en France, en Espagne, en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni.