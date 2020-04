COVID-19 : UPS et CVS utiliseront bientôt des drones pour livrer des médicaments

Livraison aérienne

Source : CNBC.

L'initiative doit démarrer début mai et livrera la communauté de personnes âgées de, la plus importante de Floride. Elle recense actuellement 135 000 personnes de plus de 55 ans.Le service utilisera le quadcoptère M2 de Matternet, un modèle que nous avons déjà croisé dans le secteur médical : capable de transporter une charge de 2,3 kilos et de parcourir 20 kilomètres sur batterie, UPS l'utilise déjà pour le transport d'échantillons médicaux Sous la férule de la Federal Aviation Administration, les drones vont cette fois livrer des médicaments dans des lieux proches de la communauté, un camion de livraison finissant ensuite d'acheminer les médicaments jusqu'à chaque domicile. Scott Price, responsable de la stratégie et de la transformation d'UPS, a déclaré : «».Une publicité appréciable pour le géant de la livraison, qui a déjà commencé à renforcer sa flotte de drones , mais aussi une opération bienvenue en Floride, un état confiné comptant au moins 31 520 cas et 1 073 décès du COVID-19 depuis le début de la pandémie. La société a ajouté que le service pourrait être étendu afin d'assurer les livraisons de deux autres pharmacies du groupe CVS.