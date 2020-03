Coronavirus : iFixit met en ligne une base participative d'aide à la réparation de respirateurs

© iFixit

Coronavirus : les Hôpitaux de Paris frappés par une cyberattaque dimanche

Les respirateurs à plein régime

Des notices simplifiées pour le personnel soignant

C'est Kyle Wiens, rédacteur en chef du célèbre site de réparation, qui en a fait l'annonce dans un billet de blog . iFixit demande la participation d'un maximum de bénévoles pour la mise en place de sa nouvelle plateforme.Dans les cas les plus graves, le COVID-19 peut entraîner un symptôme de détresse respiratoire aiguë (SDRA). Si l'oxygénothérapie n'est pas efficace, le patient doit alors être placé sous respiration mécanique en réanimation. À l'image de la Chine et de l'Italie, pays les plus touchés par le virus, les respirateurs sont alors extrêmement sollicités et tournent non-stop, un rythme inhabituel qui peut les faire tomber en panne.Les techniciens biomédicaux en charge de réparer ces machines vont ainsi avoir beaucoup de travail, et risquent de ne pas être assez nombreux pour pallier la demande. «», s'interroge Kyle Wiens.Le simple fait de trouver l'endroit concerné par la panne dans un manuel de notice peut être une tâche complexe, surtout dans des conditions de travail stressantes comme le sont celles du personnel soignant.Le but final d'iFixit est de mettre des guides et des tutoriels de réparation simplifiés et hiérarchisés à la disposition des soignants. Pour cela, le site demande au personnel médical de partager le plus d'informations possibles concernant les respirateurs actuellement en service. Le site réquisitionne également l'aide des internautes pour retranscrire les manuels, les rendre compréhensibles pour tous les publics, mais aussi pour traduire ces notices dans le plus de langues possibles.Cette belle initiative est sans aucun doute la bienvenue, alors que 382 000 cas de personnes infectées par le COVID-19 ont été confirmés dans le monde.