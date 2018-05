L'abonnement Box Starter SFR Internet + TV + Appels illimités à 9€ au lieu de 35€

Une offre sous réserve d'éligibilité

Le triple play à petit prix

SOSH Le forfait mobile SOSH 20 Go à 4,99 euros par mois pendant 12 mois. Voir.

Modifié le 29/05/2018 à 10h20

La guerre des opérateurs internet et téléphone fait rage et cette fois-ci c'est SFR qui a décidé de dégainer une offre pour aller draguer les clients de ses concurrents. Pour 9 euros par mois, au lieu de 35, vous pourrez bénéficier du pack Starter qui comprend internet, TV et appels illimités vers fixes et mobiles.Plusieurs choses sont à savoir cependant. Pour commencer, afin de bénéficier de cette offre, vous devrez tester l'éligibilité de votre ligne. Ensuite, cette offre ne courre que sur 12 mois. Au-delà de ce délai, votre abonnement repassera automatiquement à son tarif d'origine, 35 euros. Dernier élément, et pas des moindres, SFR propose une offre de remboursement de 100 euros sur vos frais de résiliation si vous changez d'opérateur Avec ce pack Starter de chez SFR, vous bénéficierez de trois choses essentielles. Pour commencer, un accès internet ADSL jusqu'à 1 Mo/s en débit descendant, et 20 Mo/s en débit montant. C'est aussi une box TV donnant accès à 160 chaines dont vous disposerez, afin de regarder vos programmes en HD.Côté appels, vous pourrez appeler en illimité vers les fixes et mobiles en France, ainsi que dans plus de 100 destinations à travers le monde. Cerise sur le gâteau, vous pourrez aussi bénéficier de 10 Go de stockage dans lede SFR, et y accéder depuis tous vos appareils grâce à l'application dédiée.