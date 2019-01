Free annonce 1 million d'abonnés Fibre, et toujours premier sur le FTTH

Le million (d'abonnés fibre) pour Free

En 2018, Free confirme avoir sérieusement accéléré le déploiement de son réseau fibre, à tel point que le groupe dispose aujourd'hui de, soit une augmentation de 50 % de sa base raccordable sur l'année. A ce sujet, Free promet avoir intensifié sa présence sur l'ensemble du territoire, y compris dans les zones les moins denses.D'une année sur l'autre, Free a également doublé son parc d'abonnés Fibre, en recrutant plus de. Le groupe espère désormais maintenir ce cap et recruter plus d', tout en proposant plus deRappelons pour conclure que lea tout récemment dégainé sa nouvelle offre Freebox Delta, dotée de la technologie Fibre 10 G