Un chercheur britannique estime que l'accès à Internet devrait être un droit fondamental

Internet n'est pas un luxe

Une idée réaliste ?

Source : HelpNetSecurity

Publiée dans le Journal of Applied Philosophy et réalisée par un chercheur britannique, l'étude repose sur le fait que l'accès à Internet permet aux populations de tenir pour responsable les politiques, les institutions ou les grandes entreprises de leurs décisions.L'étude a été réalisée par le Dr. Merten Reglitz, maître de conférence en principes éthiques () à l'université de Birmingham, en Angleterre. Selon lui, l'engagement politique, mais aussi la liberté d'expression et d'information ou le droit de réunion, prennent désormais place en ligne. Ces libertés fondamentales sont donc mises en danger si une partie de la population mondiale ne peut s'offrir une connexion à Internet.», explique Marten Reglitz.En lieu et place d'un luxe, le chercheur voit Internet comme le «».L'étude en question s'appuie sur un certain nombre de précédents historiques récents, où Internet a eu un rôle central dans l'émancipation des peuples et la propagation de l'information. Il cite notamment le printemps arabe, la documentation des crimes commis par la police américaine sur des personnes afro-américaines ou les événements liés à la campagne #MeToo.Le professeur Marten Reglitz s'appuie également sur des expériences ayant déjà eu lieu à travers le monde pour prouver la faisabilité d'une telle mesure. Il souligne par exemple l'initiative européenne WiFi4EU ou l'État indien du Kerala, où l'accès à Internet est devenu un droit humain universel.Les efforts à réaliser sont encore colossaux, tant techniquement que pour faire plier les géants du secteur en ce sens. Pour le moment, l'Union internationale des télécommunications estime que 51 % de la population mondiale a accès à Internet.