Zones blanches : seulement trois nouvelles antennes depuis deux ans... des centaines "à venir"

5 000 nouvelles antennes à construire

Des zones restées blanches

Près de deux ans plus tard, seulement trois nouvelles antennes ont été installées. D'après, des centaines seraient cependant prévues pour les prochains mois.En janvier 2018, au moment de la signature de ce, le gouvernement avait qualifié cet accord d'«», et comme permettant d'«» (soit une zone pas ou peu desservie par les réseaux mobiles). Il prévoyait alors d'améliorer considérablement la couverture 4G sur le territoire, chaque opérateur signataire (Orange, SFR, Free et Bouygues) s'engageant à construire chacun 5 000 nouvelles antennes.Pourtant, ce 22 octobre, le résultat est encore loin de celui escompté, puisque seules trois nouvelles antennes étaient en service depuis la signature. Au total, 32 antennes ont été installées, mais 29 d'entre elles n'émettent pas encore. Des résultats qui n'ont pas satisfait le régulateur des télécoms, l'ARCEP, qui a adressé aux quatre opérateurs concernés une mise en demeure anticipée au mois de juillet. Ariel Turpin, le délégué général de l'Avicca (une association de collectivités) regrette également ce rythme : «».Le gouvernement semble pourtant confiant. Le secrétaire d'Etat chargé du dossier au ministère de la Cohésion des territoires, Julien Denormandie, a déclaré que «».Quels sont ces délais ? Selon, les opérateurs doivent convertir l'ensemble des sites équipés en 2G/3G à la 4G d'ici 2020. D'après la fédération française des télécoms , au 1janvier 2019, il restait 16 346 sites à convertir sur un total de 81 000. Julien Denormandie déclare en outre que «».Interrogé par nos confrères, le chargé de la téléphonie mobile à l'AMF, Michel Sauvade, fait la part des choses : «». En d'autres termes, les opérateurs privilégieraient la conversion de sites déjà existants à la construction de nouvelles antennes en zones peu couvertes.Les pylônes promis devraient néanmoins commencer à sortir de terre : 485 nouvelles antennes doivent être construites par chaque opérateur d'ici juin 2020. Pour les habitants de ces régions, il va falloir patienter encore un peu.