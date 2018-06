Le pied de nez de Comcast, qui maintient la neutralité du web

« Nous ne bloquons pas, ne limitons pas et ne discriminons pas le contenu légal », précise Comcast

Modifié le 14/06/2018 à 16h49

Comcast a décidé de s'absoudre de la fin de la neutralité du web, qui autorise officiellement depuis lundi les opérateurs de télécommunications à réduire l'accès aux ressources et le trafic de manière totalement arbitraire.En cette période de Coupe du monde du football, on pourrait appeler ça une «». Lundi, la surpuissante Commission fédérale des communications (FCC) votait aux États-Unis la fin de la neutralité du net, pour permettre aux opérateurs comme Verizon et AT&T de gérer leur réseau selon leur bon plaisir. Ce principe, comme son nom l'indique, interdisait toute régulation du trafic. Les opérateurs avaient alors l'obligation de faire circuler les ressources de manière égale, sans aucune discrimination ni limitation, et ce qu'importe l'expéditeur, le destinataire, le service, le contenu ou l'appareil concerné. Mais la fin de ce principe acté fin 2017 a poussé le géant américain Comcast à rester droit dans ses bottes.Comcast a décidé d'adopter une attitude rebelle en refusant d'appliquer la fin du principe. «», annonce l'opérateur sur son site institutionnel . «». Dans le même temps, Comcast a désactivé un système qui réduisait le débit des gros consommateurs en cas d'engorgement du réseau, comme indiqué dans un autre communiqué Le message a le mérite d'être clair. La firme pennsylvanienne s'oppose frontalement à l'agence indépendance américaine (la FCC), chapotée par le Congrès américain, faut-il le rappeler. Le président des États-Unis, Donald Trump, militait depuis plusieurs années, avant même son entrée à la Maison-Blanche, pour l'abolition de la neutralité du web. Son prédécesseur Barack Obama, lui, adoptait la position inverse.