Chromebook : un marché en hausse de 275 % au premier trimestre

Depuis un peu plus d'un an maintenant, la pandémie a contraint des millions de personnes à revoir leur manière de travailler. Cela passe en général par l'achat d'un ordinateur portable , avec une hausse du marché de plus de 50 %.

Sur le segment du laptop, le Chromebook a visiblement tapé dans l'œil de nombreux télétravailleurs. En effet, le marché du Chromebook a explosé dès le troisième trimestre 2020, jusqu'à dépasser les 300 % de progression lors de la fin de l'année dernière.