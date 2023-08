Il neige sur les cartes mères ASRock : des modèles Intel intégralement blancs arrivent

Prévue pour les 12e et 13e générations de processeurs Intel, elle devrait être compatible avec les futurs Raptor Lake Refresh. Elle dispose d'emplacements DDR5, hélas seulement deux pour de la DDR5-7200+. Pas de PCIe Gen 5 bien sûr et seulement deux ports M.2, mais du réseau Ethernet 2.5 GbE et un tarif « tout doux » autour de 115 euros.

La seconde carte Intel est toujours pour du LGA1700, mais avec un chipset H610 comme son nom d'H610M-HDV/M.2+D5 l'indique très clairement. Un nom qui indique aussi la présence de DDR5 avec deux slots dont la vitesse varie en fonction de la génération du CPU : 5 600 en 13e gen ou 4 800 en 12e gen. Le RJ45 reste en 2.5 GbE, mais le tarif baisse encore à 90 euros.