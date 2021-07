LattePanda Alpha : un peu plus gros qu'un Raspberry, compatible Windows 10

Le LattePanda Alpha vient effectivement accompagné d'un véritable CPU Intel x86, le Core m3-8100y. Il est épaulé par 8 Go de LPDDR3 et dispose de deux ports M.2 : le premier, câblé en PCIe 4x prend en charge NVMe et SATA quand le second, câblé en PCIe 2x, accepte USB2.0 et UART. Bien sûr, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 et Gigabit Ethernet sont de la partie.