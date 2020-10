Un PC x86 au format Raspberry Pi : c'est le Rock Pi X

Radxa associe à ce processeur 1 Go, 2 Go ou 4 Go de mémoire vive LPDDR3-1866 alors que le stockage est confié à une double solution : d'un côté du flash eMMC de 8 Go, 16 Go, 32 Go, 64 Go ou 128 Go et de l'autre un lecteur de cartes MicroSD comme on en retrouve sur les Raspberry Pi. Radxa indique également que le fameux connecteur GPIO 40 broches des Raspberry Pi est aussi présent sur le Rock Pi X.