SolidRun présente son i.MX8M Plus, nouveau concurrent au Raspberry Pi, qui devrait faire tourner quelques têtes

SolidRun vient effectivement de présenter deux System on Module (SoM) dont l'objectif est de faire de l'ombre au Raspberry Pi. Disponible en deux version (dual ou quad), l'i.MX8M Plus est conçu autour d'un SoC assez similaire à celui du Pi 3B+ composé de deux ou quatre cœurs ARM Cortex-A53 cadencés à 1,6 ou 1,8 GHz selon les versions.

SolidRun se distingue par l'intégration d'un processeur neuronal (NPU) qui doit doper la puissance de calcul de l'i.MX8M Plus lorsqu'il est question d'exploiter l'outil TensorFlow de Google par exemple. Par ailleurs, l'i.MX8M Plus est accompagné d'un maximum de 8 Go de mémoire LPDDR4, d'un eMMC interne et, en option, de connectivité Wi-Fi 5 / Bluetooth 5.0.

Nous le disions en introduction, l'iMX8M Plus se pense toutefois dans une utilisation avec une carrier board : il s'agit effectivement d'un SoM qui ne s'utilise pas seul. SolidRun propose trois carrier boards en fonction des besoins de chacun : Pulse, Ripple et Mate. Des cartes qui ajoutent deux ports USB 3.0, un ou deux connecteurs Ethernet Gigabit et même, dans le cas du Pulse, un port M.2.

On le voit, le public visé n'est pas tout à fait le même que celui de la fondation Raspberry Pi. Les tarifs peuvent d'ailleurs paraître plus élevés avec un i.MX8M Plus à 75 dollars dans sa version quad core, avec 1 Go de mémoire sans Wi-Fi / Bluetooth auquel il faut encore ajouter les 135 dollars à 150 dollars de la carrier board.