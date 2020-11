Tinker Board 2 : Asus dévoile son nouveau concurrent au Raspberry Pi

Par rapport au premier Tinker Board, Asus a fait évoluer les composants embarqués à commencer par le SoC qui reprend le Rockchip RK3399 des Edge R à des fréquences plus élevées. La puce est dotée de deux cœurs ARM Cortex-A72 à 2 GHz et de quatre cœurs ARM Cortex-A53 à 1,5 GHz. Asus indique que les Tinker Board 2 et 2S offrent des performances 1,5x plus élevées que celles de la précédente génération.