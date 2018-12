Le moteur PhysX de Nvidia passe en open source

PhysX est un moteur réputé dans l'univers du jeu vidéo

Une décision stratégique pour le développement de l'IA chez Nvidia

Source : Forbes

Bonne nouvelle pour les développeurs de jeux et d'applications 3D.a annoncé, à la surprise générale, le passage de. Le logiciel est disponible sous licence BSD et le code source a été publié sur GitHub.Le moteur PhysX est utilisé dans de grands titres du jeu vidéo commeoupar exemple. Optimisé pour les cartes graphiques, le moteur a toujours été soupçonné de réduire les performances graphiques des jeux s'ils étaient utilisés avec un GPU Radeon d'AMD. Désormais, les ingénieurs d'AMD peuvent optimiser le code source pour leur matériel et offrir une expérience équivalente à celle des possesseurs de matériel Nvidia.Pour Nvidia, la mise à disposition de leur technologie est une étape naturelle et logique dans l'évolution de la société : «" explique le constructeur dans un communiqué. Il ajoute que «Nvidia est en pointe depuis quelques années déjà sur le domaine de l'intelligence artificielle et les technologies graphiques en sont une composante essentielle. Rien de plus efficace alors que d'imposer sa solution en la rendant gratuite et accessible à tous les acteurs de la tech.